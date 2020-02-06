Dolar yeni güne nasıl başladı? Dolar/TL günlerdir 6 seviyesinin hemen altında işlem görürken coronavirüsün Asya piyasalarındaki etkileri dış risk unsuru olarak öne çıkıyor. Dolar, spot piyasada 5,9825 liradan, euro ise 6,5775 seviyesinden yeni güne başladı.

Haber Merkezi 06 Şubat 2020, 09:02 Son Güncelleme: 06 Şubat 2020, 09:08 Yeni Şafak