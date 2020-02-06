Dolar yeni güne nasıl başladı?

Küresel piyasalarda Çin koronavirüs endişeleri kaynaklı geçen haftanın başından beri görülen satış baskısı, alınan önlemlerin ekonomik etkileri sınırlayabileceği beklentileriyle kısmen azalmış durumda.
Bu risk iştahını ve gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini destekliyor.
Öte yandan İdlib’de Suriye rejim güçlerince Türk unsurlarına yönelik gerçekleştirdikleri saldırılar sonrası piyasalarda jeopolitik gelişmeler daha yakından izleniyor.
Dolar, 6 Şubat 2020 sabahında spot piyasada 5,9825 lira alış fiyatı, 5,9846 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,5775 lira alış fiyatı, 6,5841 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.