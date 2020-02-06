Ekonomi Dolar yeni güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Dolar/TL günlerdir 6 seviyesinin hemen altında işlem görürken coronavirüsün Asya piyasalarındaki etkileri dış risk unsuru olarak öne çıkıyor. Dolar, spot piyasada 5,9825 liradan, euro ise 6,5775 seviyesinden yeni güne başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
6 Şubat 2020 dolar ve euro fiyatları.
6 Şubat 2020 dolar ve euro fiyatları.

Küresel piyasalarda Çin koronavirüs endişeleri kaynaklı geçen haftanın başından beri görülen satış baskısı, alınan önlemlerin ekonomik etkileri sınırlayabileceği beklentileriyle kısmen azalmış durumda.

Bu risk iştahını ve gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini destekliyor.

Öte yandan İdlib’de Suriye rejim güçlerince Türk unsurlarına yönelik gerçekleştirdikleri saldırılar sonrası piyasalarda jeopolitik gelişmeler daha yakından izleniyor.

Dolar, 6 Şubat 2020 sabahında spot piyasada 5,9825 lira alış fiyatı, 5,9846 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

Euro ise aynı saatlerde 6,5775 lira alış fiyatı, 6,5841 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

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EKONOMİ
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