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Ekonomi Dolar yeni güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar yeni güne nasıl başladı?

20 Ekim döviz fiyatları belli oldu. Yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu euronun kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte yeni günde dolar ve euro fiyatları..

Haber Merkezi Yeni Şafak
20 Ekim döviz fiyatları..
20 Ekim döviz fiyatları..

Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun Perşembe günü açıklayacağı faiz kararında 200 baz puana kadar artış beklentisinin etkisiyle dövizler yeni güne, rekor düzeylerinin 5-10 kuruş kadar altında başladı.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8940 liradan, avro 9,2980 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,8920 liradan alınan dolar, 7,8940 liradan satılıyor. 9,2960 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,2980 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8910 lira, avronun satış fiyatı ise 9,2930 lira olmuştu.

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