Dolar yeni güne yükselişle başladı

Analistler, Covid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo beklenti endeksi, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,46 seviyelerinde alıcı buluyor. Euro/TL de 6,97'de işlem görüyor.
- Teknik açıdan dolar/TL'de 6,42'nin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 6,60'ın direnç olarak izleneceğini kaydetti.