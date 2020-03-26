Ekonomi Dolar yeni güne yükselişle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Dolar güne nasıl başladı? 26 Mart 2020 dolar ve euro fiyatları

Dolar yeni güne yükselişle başladı

Koronavirüsü salgını küresel piyasaları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,46 seviyelerinde alıcı buluyor. Euro/TL de 6,97'de işlem görüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
26 Mart 2020 dolar ve euro fiyatları
26 Mart 2020 dolar ve euro fiyatları

Analistler, Covid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo beklenti endeksi, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,46 seviyelerinde alıcı buluyor. Euro/TL de 6,97'de işlem görüyor.

  • Teknik açıdan dolar/TL'de 6,42'nin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 6,60'ın direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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