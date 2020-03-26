​Dolar güne nasıl başladı? 26 Mart 2020 dolar ve euro fiyatları Dolar yeni güne yükselişle başladı Koronavirüsü salgını küresel piyasaları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,46 seviyelerinde alıcı buluyor. Euro/TL de 6,97'de işlem görüyor.



Haber Merkezi 26 Mart 2020, 08:07 Son Güncelleme: 26 Mart 2020, 08:13 Yeni Şafak