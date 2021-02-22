Ekonomi Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar yeni haftaya nasıl başladı? 22 Şubat dolar ve euro rakamları

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Döviz piyasalarında yeni hafta başlangıç rakamları belli oldu. Yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu euronun kaç liradan işlem gördüğünü araştırıken, İstanbul serbest piyasada 22 Şubat dolar ve euro rakamları şöyle oldu..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Küresel piyasalarda aşılamadaki ilerlemenin yarattığı iyimser havayla, yatırımcıların küresel ekonomide toparlanmanın hız kazanacağını öngörmeleriyle, dolar başta sterlin ve euro olmak üzere önde gelen para birimleri karşısında son yılların en düşük düzeylerine geriledi.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9900 liradan, avro 8,4750 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 6,9880 liradan alınan dolar, 6,9900 liradan satılıyor. 8,4730 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,4750 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9610 lira, avronun satış fiyatı ise 8,4340 lira olmuştu.

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