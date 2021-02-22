Dolar yeni haftaya nasıl başladı? 22 Şubat dolar ve euro rakamları Dolar yeni haftaya nasıl başladı? Döviz piyasalarında yeni hafta başlangıç rakamları belli oldu. Yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu euronun kaç liradan işlem gördüğünü araştırıken, İstanbul serbest piyasada 22 Şubat dolar ve euro rakamları şöyle oldu..

Haber Merkezi 22 Şubat 2021, 10:05 Son Güncelleme: 22 Şubat 2021, 10:10 Yeni Şafak