Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Küresel piyasalarda aşılamadaki ilerlemenin yarattığı iyimser havayla, yatırımcıların küresel ekonomide toparlanmanın hız kazanacağını öngörmeleriyle, dolar başta sterlin ve euro olmak üzere önde gelen para birimleri karşısında son yılların en düşük düzeylerine geriledi.
DOLAR KAÇ LİRA OLDU?
İstanbul serbest piyasada dolar 6,9900 liradan, avro 8,4750 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 6,9880 liradan alınan dolar, 6,9900 liradan satılıyor. 8,4730 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,4750 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9610 lira, avronun satış fiyatı ise 8,4340 lira olmuştu.