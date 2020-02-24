Ekonomi Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Dolar yeni haftaya nasıl başladı? 24 Şubat 2020 dolar ve euro fiyatları

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Jeopolitik risklerin baskısı altında olan dolar/TL yeni haftaya 6,10 seviyesinin üzerinde işlem görerek başladı. Piyasalar ise İdlib ve koronavirüsteki gelişmeleri yakından takip edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
24 Şubat 2020 dolar ve euro fiyatları
24 Şubat 2020 dolar ve euro fiyatları

Dolar, yeni haftanın ilk günü 24 Şubat 2020 sabahında spot piyasada 6,1049 lira alış fiyatı, 6,1069 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

Euro ise aynı saatlerde 6,6047 lira alış fiyatı, 6,6110 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

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