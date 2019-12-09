Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Türkiye ve global piyasalarda merkez bankalarının kararlarının izleneceği yeni haftaya dolar/TL 5.79 seviyesinin altında başladı.

Yeni haftanın ilk günü bankalar arası piyasanın açılışında 5,78 seviyesinde seyrediyor. Euro/TL ise 6,38'de işlem görüyor.

Haftanın en önemli merkez bankası toplantıları Türkiye, ABD ve Avrupa Merkez Bankası’nın toplantıları olacak. Foreks anketinde TCMB’nin faizi 150 baz puan indireceği tahmini oluşurken, Fed ve ECB’den bir değişiklik kararı çıkması beklenmiyor. Fed faizleri çarşamba akşamı, TCMB ve ECB ise perşembe günü açıklayacak.