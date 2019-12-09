Ekonomi Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Dolar yeni haftaya nasıl başladı? 9 Aralık 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Geçtiğimiz haftayı 5,76 seviyesinde tamamlayan dolar/TL, yeni haftanın ilk günü bankalar arası piyasanın açılışında 5,78 seviyesinde seyrediyor. Euro/TL ise 6,38'de işlem görüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
9 Aralık 2019 dolar ve euro fiyatları
9 Aralık 2019 dolar ve euro fiyatları

Türkiye ve global piyasalarda merkez bankalarının kararlarının izleneceği yeni haftaya dolar/TL 5.79 seviyesinin altında başladı.

Yeni haftanın ilk günü bankalar arası piyasanın açılışında 5,78 seviyesinde seyrediyor. Euro/TL ise 6,38'de işlem görüyor.

Haftanın en önemli merkez bankası toplantıları Türkiye, ABD ve Avrupa Merkez Bankası’nın toplantıları olacak. Foreks anketinde TCMB’nin faizi 150 baz puan indireceği tahmini oluşurken, Fed ve ECB’den bir değişiklik kararı çıkması beklenmiyor. Fed faizleri çarşamba akşamı, TCMB ve ECB ise perşembe günü açıklayacak.

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