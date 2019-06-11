Ekonomi Dolar yerine altın alıyorlar
DÜNYA EKONOMİSİ

Çin dolar yerine altın alıyor

Dolar yerine altın alıyorlar

ABD ile yaşanan ticaret savaşları Çin'in rezerv tutma konusunda (dolar dışı) çeşitlendirme talebini artırdı. Çin Merkez Bankası (PBOC) Mayıs ayında 15.86 ton daha altın satın alırken, alımların 2019’da 150 tona ulaşması bekleniyor.

Haber Merkezi DHA
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Pekin yönetiminin son altı aydır aralıksız devam eden altın alımları, Aralık 2018’den bu yana 73 tonu aştı.

Bloomberg’in haberine göre, Argonaut Securities Asya analisti Helen Lau, hükümetin altın rezervlerini yükseltmesinin azimli bir şekilde dolar dışı varlıklara geçiş anlamı taşıdığını kaydetti.

150 TONA ULAŞMASI BEKLENİYOR

Perakende altın talebinin de arttığını vurgulayan Lau; bu hızla devam etmesi halinde Çin’in altın alımlarının 2019’da 150 tona ulaşmasını beklediğini söyledi.

TD Securities küresel emtia baş stratejisti Bart Melek ise, konuya ilişkin olarak, "Ticaret savaşları ve teknoloji alanındaki soğuk savaşın gittikçe yoğunlaştığını göz önünde bulundursak, bu dolar dışına yapılmış bir çeşitlendirme. Unutmayalım ki altın kimsenin yükümlü değil" diye konuştu.

SON 50 YILIN EN YÜKSEK DÜZEYİ

Dünyanın diğer merkez bankaları da özellikle 2008 Krizi'nden sonra ABD'nin tarihte görülmemiş miktarlarda dolar basması ile altın alımlarına başlamıştı.

  • Dünya Altın Konseyi verilerine göre 2018'de merkez bankalarının altın alımları 651.5 ton ile son 50 yıldaki en yüksek düzeye ulaştı.

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