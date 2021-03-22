Ekonomi Dolara sığ piyasa spekülasyonu Panik yapmadan yarını bekleyin
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolara 'sığ piyasa' spekülasyonu: Panik yapmadan yarını bekleyin

Dolara 'sığ piyasa' spekülasyonu: Panik yapmadan yarını bekleyin

Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte Dolar/TL kurunda spekülatif ataklar görülmeye başlandı. Dolar karşısında sert düşen Türk Lirası 8.38'e kadar çıktı. Sosyal medyada oluşturulan panik havasına karşı açıklamalarda bulunan ekonomi uzmanları uyarılarda bulundu. Yeni Şafak yazarı ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar spekülasyonunun sebebinin siyasi olduğuna dikkat çekti. Sabah gazetesinin ekonomi yazarı Dilek Güngör ise Asya Borsasını işaret ederek "sığ piyasadaki kur hareketini köpürtüp millete panik yaptırıyorlar. Yarını görelim" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte Dolar/TL kurunda spekülatif ataklar yaşanmaya başladı. Asya’da ilk kotasyonlarda Dolar/TL kuru yüzde 16 yükseliş kaydederek 8,3880’e kadar yükseldi.

İslam Memiş

EKONOMİK DEĞİL SİYASİ

Yeni Şafak'ta ekonomi yazıları kaleme alan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolardaki hareketliliğin nedeninin ekonomik değil siyasi olduğuna dikkat çekti. Twitter hesabından paylaşım yapan Memiş şu ifadeleri kullandı: "Olay ekonomi değil siyasi, Panik yapmadan bekle gör ve sakin ol. Karşı taarruzun nedeni. Sorun iletişim. Yani perde arkasından yürütülen mücadelenin millet ile paylaşılmaması. 08:30'dan itibaren iletişim kanalları hızlı olmalı."

İÇERİDEKİ BAZI ARKADAŞLAR GECE MESAİSİNE BAŞLADI

Sığ piyasadaki kur hareketini köpürtüp millete panik yaptırıldığını kaydeden Sabah gazetesinin ekonomi yazarı Dilek Güngör, "İçerideki bazı arkadaşlar gece mesaisine başladı. Önce olağanüstü toplantıyla faiz indirimi geleceğine dair spekülasyon yaptılar. Merkez Bankası onu yalanladı. Şimdi sığ piyasadaki kur hareketini köpürtüp millete panik yaptırıyorlar. Yarını görelim." ifadelerini kullandı.

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