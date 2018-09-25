Ekonomi Dolarda büyük düşüş
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar ve euro düşüyor (25 Eylül 2018 döviz fiyatları)

Dolarda büyük düşüş

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'de tutuklu bulunan ABD'li rahip Brunson'a yönelik açıklamaları sonrasında dövizde hareketlilik yaşanmaya başladı. Dün akşam saatlerinde 6.05'e kadar gerileyen dolar yeni güne yükselişle başlamasının ardından yeniden düşüşe geçerek 6.06 seviyelerine indi. Euro ise yaşanan düşüş sonrası 7.13 seviyelerini gördü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
25 Eylül 2018 döviz fiyatları
25 Eylül 2018 döviz fiyatları

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, dün akşam saatlerinde, ABD'li rahip Andrew Brunson ile ilgili açıklamaları sonrasında büyük düşüş yaşayan dolar yeni güne yükselişle başlayarak 6.15 seviyelerini görmesinin ardından yeniden düşüşe geçerek 6.06 seviyelerini geriledi.

Doların yanı sıra euro da düşüş yaşandı. Güne 7.25 seviyelerinde başlayan euro yapılan açıklamaların etkisiyle 7.13 seviyelerine geriledi.

Borsa İstanbul Endeksi haftanın ilk gününü yüzde 1.59 artışla 99 bin 547 puandan kapatırken, bankacılık sektörüne yönelik dün başlatılan mali durum belirleme çalışmasının verdiği iyimserlik ve sorunlara karşı olası atılacak adımların beklentisiyle banka hisseleri yüzde 6.3 artışla 111 bin 586 puandan kapandı.

Kağıt fiyatları cep yakıyor
EKONOMİ
Kağıt fiyatları cep yakıyor

Çağrı merkezine 1 dakika sınırı
GÜNDEM
Çağrı merkezine 1 dakika sınırı

Dev proje hayata geçti

Dev proje hayata geçti

Hacı ve umrecilerin seyahatlerini kolaylaştıracak.
'Yaptırım uygulamayın'

'Yaptırım uygulamayın'

Ruhani, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Trump'a çağrı yaptı.
Fırtına geliyor

Fırtına geliyor

Meteoroloji, Marmara ile Kuzey Ege için uyardı.
Sıra Fırat'ın doğusunda

Sıra Fırat'ın doğusunda

Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda ABD'ye sert mesajlar verdi.
'İnsanlığın ortak vicdanının sesiyiz'

'İnsanlığın ortak vicdanının sesiyiz'

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti.
Anlaşma sağlandı

Anlaşma sağlandı

AK Parti ile MHP yerel seçim ittifakını görüştü.
BM ödül verdi

BM ödül verdi

Sağlık Bakanlığına başarı ödülü Erdoğan'a takdim edildi.
Ayaküstü görüştüler

Ayaküstü görüştüler

Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabı öncesinde Trump ile görüştü.

Kendini rezil etti

Kendini rezil etti

Trump'ın kendini övdüğü sözler devlet başkanlarını kahkahaya boğdu.
'BM'de reform yapalım'

'BM'de reform yapalım'

BM Genel Sekreteri, dünya liderlerine Erdoğan'ın çağrısını yineledi.
'Din adamları da evlenebilmeli'

'Din adamları da evlenebilmeli'

​Alman Katolik Kilisesi, çocuk istismarından dolayı özür diledi.
Randevu atışması:Sevimli bir adam

Randevu atışması:Sevimli bir adam

BM Genel Kurulu başlamışken, 'görüşmem' restleşmesi sürüyor.
500 milyar dolarlık rezerv

500 milyar dolarlık rezerv

Yatırımcılar fabrikalarının temelini atacak.
Ekmektekioyun sürüyor

Ekmektekioyun sürüyor

​1 ay geçmeden peş peşe zam yapmaya başladılar.
Aşırı sağ yükseliyor

Aşırı sağ yükseliyor

​İtalya'da ırkçı saldırılar üst düzeye ulaştı.
Yenidenpatlama yaşanacak

Yenidenpatlama yaşanacak

Konut sektörüne ilişkin çarpıcı açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.