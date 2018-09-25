Dolarda büyük düşüş

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, dün akşam saatlerinde, ABD'li rahip Andrew Brunson ile ilgili açıklamaları sonrasında büyük düşüş yaşayan dolar yeni güne yükselişle başlayarak 6.15 seviyelerini görmesinin ardından yeniden düşüşe geçerek 6.06 seviyelerini geriledi.
Doların yanı sıra euro da düşüş yaşandı. Güne 7.25 seviyelerinde başlayan euro yapılan açıklamaların etkisiyle 7.13 seviyelerine geriledi.
Borsa İstanbul Endeksi haftanın ilk gününü yüzde 1.59 artışla 99 bin 547 puandan kapatırken, bankacılık sektörüne yönelik dün başlatılan mali durum belirleme çalışmasının verdiği iyimserlik ve sorunlara karşı olası atılacak adımların beklentisiyle banka hisseleri yüzde 6.3 artışla 111 bin 586 puandan kapandı.