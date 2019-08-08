Dolarda düşüş sürüyor

ABD ile ilişkilere yönelik endişelerin azalması ve TL’nin sunduğu yüksek faizin etkisiyle TL en iyi performansı gösteren EM para birimi olurken, dolar/TL dün Nisan başından bu yana en düşük olan 5.50’nin altına geriledi. Öte yandan tahvil piyasasına girişlerin de devam etmesiyle faizlerde düşüş gözleniyor.

Dolar/TL saat 08.50 itibari ile 5.4733 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Dolar dünkü kapanışı 5,4924 seviyesinden yapmıştı.

Analistler ayrıca TL’de yüksek getiri, küresel merkez bankaların genişlemeci politikaları, Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik olumlu beklentiler, S-400 konusunun daha arka planda kalmasının yanı sıra TL’de açığa satışın maliyetinin yüksek olmasının kurda yukarı yönlü spekülatif hareketleri engellemesinin de TL’ye olumlu yansıdığını belirtiyor.

Diğer taraftan küresel büyüme endişeleri ve ticaret savaşları, Brexit, Akdeniz’de AB ile yaşanan gerginlik ve jeopolitik gelişmeler de baskı unsuru olarak piyasaların gündeminde kalmaya devam ediyor.

Japon yeni ve İsviçre frangı gibi güvenli liman para birimleri Yeni Zelanda’nın beklentilerin üzerindeki faiz indiriminin ardından zayıf küresel ekonomi endişelerini artırmasıyla değer kazandı.

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