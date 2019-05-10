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Ekonomi Dolarda gece yarısı büyük düşüş
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolarda büyük düşüş - 10 Mayıs 20149 dolar ve euro fiyatları

Dolarda gece yarısı büyük düşüş

Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihalelerine ara verilmesi yönündeki kararının ardından 6,25 seviyelerinden düşüşe geçen dolar gece yarısı 6,05 seviyelerine kadar geri çekildikten kısa bir süre sonra yeniden yükselişe geçerek sabah saatlerinde 6,11'in üzerine çıktı. İşte yeni günde dolar ve euro da son durum...

Haber Merkezi Yeni Şafak
10 Mayıs 20149 dolar ve euro fiyatları
10 Mayıs 20149 dolar ve euro fiyatları

Özellikle ABD ile Çin arasında yaşanan ticari gerilimle yükselişe geçerek dün bir ara 6,25 bandına dayanan dolara yönelik Merkez Bankası'ndan hamle geldi.

Merkez Bankası önce 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verirken, ardından Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 40'tan yüzde 30'a indirilmesine karar verdi.

Merkez Bankası'ndan dolara karşı yeni hamle
EKONOMİ
Merkez Bankası'ndan dolara karşı yeni hamle

6,05'E KADAR GERİ ÇEKİLDİ

Merkez Bankası'nın hamlesi ile hafif yönlü düşüşe geçen dolar dünü 6,20 seviyesinin üzerinde kapattı.

Dünkü kısmi etkinin ardından asıl büyük düşüş gece yarısı yaşandı. Dolar/TL 6,05 seviyesine kadar geri çekilmesinin ardından saat 08:30 itibariyle yeniden yönünü yukarıya çevirerek 6,11'in üzerine çıktı.

Dolar saat 08:87 itibariyle 6,1190 seviyesinde, Euro ise aynı saatlerde 6,8754 bandında işlem gördü.

  • Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,2400 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0280 lira olmuştu.

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EK GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMAYA BAŞLADI

ABD’nin Çin’den 200 milyar dolar tutarında ithalat için gümrük tarifesini yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltme kararı bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

  • Çin, ABD’nin Çin malları için gümrük tarifelerini yükseltmesine sonrası karşı tedbirler alınacağını açıkladı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He’nin katılımları ile ABD ile Çin arasında ticraet görüşmeleri bugün de devam edecek.

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