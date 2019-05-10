Dolarda gece yarısı büyük düşüş

Özellikle ABD ile Çin arasında yaşanan ticari gerilimle yükselişe geçerek dün bir ara 6,25 bandına dayanan dolara yönelik Merkez Bankası'ndan hamle geldi.

Merkez Bankası önce 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verirken, ardından Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 40'tan yüzde 30'a indirilmesine karar verdi.

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6,05'E KADAR GERİ ÇEKİLDİ

Merkez Bankası'nın hamlesi ile hafif yönlü düşüşe geçen dolar dünü 6,20 seviyesinin üzerinde kapattı.

Dünkü kısmi etkinin ardından asıl büyük düşüş gece yarısı yaşandı. Dolar/TL 6,05 seviyesine kadar geri çekilmesinin ardından saat 08:30 itibariyle yeniden yönünü yukarıya çevirerek 6,11'in üzerine çıktı.

Dolar saat 08:87 itibariyle 6,1190 seviyesinde, Euro ise aynı saatlerde 6,8754 bandında işlem gördü.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,2400 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0280 lira olmuştu.

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EK GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMAYA BAŞLADI

ABD’nin Çin’den 200 milyar dolar tutarında ithalat için gümrük tarifesini yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltme kararı bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Çin, ABD’nin Çin malları için gümrük tarifelerini yükseltmesine sonrası karşı tedbirler alınacağını açıkladı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He’nin katılımları ile ABD ile Çin arasında ticraet görüşmeleri bugün de devam edecek.

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