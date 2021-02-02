Dolarda hızlı düşüş sürüyor

Merkez Bankası'nın enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağına ilişkin mesajının ardından döviz fiyatları hızla gerilemeye başladı.
Dün son 6 ayın en düşük seviyesine gerileyen dolarda yaşanan hızlı düşüş yeni günde de sürdü.
DÜŞÜŞ SONRASI DOLAR KAÇ LİRA OLDU?
Sabah saatlerinde 7,18 lira seviyesinden güne başlayan dolar hızlı gerileyerek saat 11:15 itibariyle 7 lira 10 kuruş seviyelerine kadar geriledi. Aynı dakikalarda euro ise 8 lira 58 kuruş seviyesinden işlem gördü.