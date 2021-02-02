Ekonomi Dolarda hızlı düşüş sürüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolarda hızlı düşüş sürüyor​: 2 Şubat 2021 dolar fiyatları

Dolarda hızlı düşüş sürüyor

Merkez Bankası'nın enflasyona karşı verdiği sıkı para politikası mesajlarının ardından hızla düşüşe geçen dolar güne başladığı 7,18 lira seviyesinden 7 lira 10 kuruş seviyesine kadar geriledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Merkez Bankası'nın enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağına ilişkin mesajının ardından döviz fiyatları hızla gerilemeye başladı.

Dün son 6 ayın en düşük seviyesine gerileyen dolarda yaşanan hızlı düşüş yeni günde de sürdü.

DÜŞÜŞ SONRASI DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Sabah saatlerinde 7,18 lira seviyesinden güne başlayan dolar hızlı gerileyerek saat 11:15 itibariyle 7 lira 10 kuruş seviyelerine kadar geriledi. Aynı dakikalarda euro ise 8 lira 58 kuruş seviyesinden işlem gördü.

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