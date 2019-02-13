Dolar düşüşte - 13 Şubat 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar kuru hafta başından itibaren iki yönlü dalgalanmaya devam ederken, dolar endeksindeki yükselişle başlayan gelişen ülke paralarındaki düşüş ABD - Çin görüşmelerinden gelen haberlerle tersine döndü.

ABD ve Çin arasındaki küresel savaş endişeleri bir süredir doların güvenli liman olarak yükseliş trendini desteklerken, iki ülke arasında 1 Mart tarihine kadar yapılacak müzakerelerdeki pozitif haber akışıyla dolar dün akşam üzerinden itibaren düşmeye başladı.

5.29'a dayanan kur, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Pekin'e gitmesi ve Başkan Şi ile de görüşüleceğini açıklanması, Trump'ın ateşkesteki 1 Mart tarihinin uzatılabileceğini açıklamasıyla uzlaşı beklentisi fiyatlanmaya başlandı.

Daha önce, bu tarihe kadar anlaşmaya varılamazsa, ABD Çin'den ithal 200 milyar dolar değerinde ürüne yönelik gümrük vergisini yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarmayı planlıyordu.

DOLAR 13 ŞUBAT'A NASIL BAŞLADI?

Dün 5.5236 ile kapanan dolar/TL, görüşmelerde Washington yönetiminin baskısına rağmen iyimser beklentiyle 13 Şubat günü 5.24'lü seviyelerden el değiştiriyor. Euro/TL ise 5.95 etrafında dalgalanıyor. Döviz kurlarındaki düşüşün bir diğer nedeni de petrol fiyatlarındaki yükselişin bir bölümü önemli yer altı kaynaklarına sahip gelişen ülkelere pozitif etki yapması.

TCMB enflasyon beklenti anketi, işsizlik, bütçe gerçekleşmesi, Aralık ayı sanayi üretimi verilerinin yanı sıra piyasalar S&P'nin açıklayacağı Türkiye raporunda pozitif bir değişikliğe gidip gitmeyeceğine odaklandı.

Dış politikada ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti, ABD cephesinden gelen S-400 ve Patriot mesajları ve Suriye cephesindeki jeopolitik riskler yakından izleniyor.

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