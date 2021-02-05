Dolar 7,10'un altına geriledi

TCMB Başkanı Naci Ağbal, bu yıl uzun bir süre için faiz indirimini düşünmenin mümkün görünmediğini söyledi. Ağbal, geçmiş döngüler faizi çok erken indirmenin ekonomik maliyetleri olduğunu gösterdiğini belirtti.
Reuters'e demeç veren Ağbal, yabancı merkez bankaları ile döviz swap anlaşmaları yapma planları olmadığını ifade etti.
Ağbal, harcanan döviz rezervlerini ihaleleri kullanarak sabırlı şekilde artıracaklarını vurguladı.
DOLARDA SERT DÜŞÜŞ!
Ağbal'ın açıklamaları ile düşüşe geçen dolar güne başladığı 7,14 lira seviyelerinden saat 10:45 itibariyle 7 lira 08 kuruşa kadar geriledi.
Aynı dakikalarda euro ise 8,47 seviyesinde işlem gördü.