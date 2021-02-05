Ekonomi Dolar 7,10un altına geriledi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolarda sert düşüş: Dolar kuru kaç lira oldu

Dolar 7,10'un altına geriledi

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamalarının ardından düşüşe geçen dolar 7,10 seviyesinin altına gerileyerek 7,08 bandına geriledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

TCMB Başkanı Naci Ağbal, bu yıl uzun bir süre için faiz indirimini düşünmenin mümkün görünmediğini söyledi. Ağbal, geçmiş döngüler faizi çok erken indirmenin ekonomik maliyetleri olduğunu gösterdiğini belirtti.

Reuters'e demeç veren Ağbal, yabancı merkez bankaları ile döviz swap anlaşmaları yapma planları olmadığını ifade etti.

Ağbal, harcanan döviz rezervlerini ihaleleri kullanarak sabırlı şekilde artıracaklarını vurguladı.

DOLARDA SERT DÜŞÜŞ!

Ağbal'ın açıklamaları ile düşüşe geçen dolar güne başladığı 7,14 lira seviyelerinden saat 10:45 itibariyle 7 lira 08 kuruşa kadar geriledi.

Aynı dakikalarda euro ise 8,47 seviyesinde işlem gördü.

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TCMB Başkanı Ağbal'dan faiz açıklaması

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