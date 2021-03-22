Ekonomi Bakan Elvan Serbest piyasa mekanizmasından taviz olmayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolardaki artış sonrası Bakan Elvan'dan önemli açıklama: Taviz verilmeyecek!

Bakan Elvan: Serbest piyasa mekanizmasından taviz olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, piyasalardaki gelişmelerle ilgili bir önemli açıklamalarda bulundu. Serbest piyasa mekanizmasından taviz olmayacağının altını çizen Baklan Elvan, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına ise devam edileceğini vurguladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir tavizin kesinlikle söz konusu olmayacağını belirterek, "Liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

Elvan, yaptığı yazılı açıklamada, makroekonomik istikrarın ön koşullarının fiyat istikrarı ve finansal istikrar olduğunu bildirdi.

Bu alanlarda istikrar olmaksızın, güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmanın mümkün olmayacağına işaret eden Elvan, "Uygulamakta olduğumuz 'enflasyonda düşüşü önceliklendiren' makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsediklerini vurgulayan Elvan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir. Reform paketimizde yer alan eylemler de yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır."

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