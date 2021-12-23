Dolarda düşüş sürüyor: Yeni güne 12 liranın altında başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 11,7970 liradan, avro 13,5180 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 11,7950 liradan alınan dolar 11,7970 liradan satılıyor. 13,5160 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 13,5180 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 12,4580 lira, avronun satış fiyatı ise 14,1010 lira olmuştu.
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Asgari ücretteki tarihi zam hem özel sektör hem de kamuda ücret artışını da beraberinde getirecek. Sürmekte olan toplu iş sözleşmelerinde yeni asgari ücret dikkate alınacak. Emekli aylığı ve memur maaşları da Ocak'ta zamlanacak.
Net asgari ücrette yaşanacak yüzde 50.5'lik artış memur ve emeklilere yeni yılda yapılacak zamma yansır mı?<br><br>SSK, Bağ-Kur emeklileri 5 aylık enflasyonla yüzde 10'un üzerinde zammı garantilerken, asgari ücretteki artış da dikkate alarak yıllık bazda bir iyileştirme yapılması planlanıyor.
Yine Ocak ayında memurlara ve memur emeklilerine toplu sözleşme artışı dışında enflasyondaki yükseliş dikkate alınarak ek protokolle ilave zam yapılacak.<br>
Ek zammın seyyanen yapılması öngörülürken, bunda yeni asgari ücret tutarının da etkili olması bekleniyor. Kamu çalışanlarına ek zam da 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak.<br>
MESLEK ÖĞRENEN GENCE 2126 TL<br><br>Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi..
Kabul edilen kanun teklifine göre, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının 20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30'undan (2022'de geçerli olan 4 bin 253 liralık net asgari ücrete göre bin 276 lira), kalfalık yeterliliği kazanan mesleki eğitim merkezi 12. sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 50'sinden (2022'de 2 bin 126 lira) aşağı ücret ödenmeyecek.<br><br>.
Ustalık yeterliliği kazanmış olanlar mesleklerinde en az 10 yıl çalıştıklarını belgeledikleri takdirde bakanlıkça açılacak iş pedagojisi kursu sınavına doğrudan katılabilecekler.<br>
Emekliye asgari ücret zammı: Emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Asgari ücretteki tarihi zam hem özel sektör hem de kamuda ücret artışını da beraberinde getirecek. Sürmekte olan toplu iş sözleşmelerinde yeni asgari ücret dikkate alınacak. Emekli aylığı ve memur maaşları da Ocak'ta zamlanacak..
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Serbest piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatları düşmeye devam ediyor.<br><br>. Dolar TL kurundaki yükselişle birlikte haftaya bin lira üzerinde başlayan gram altın fiyatları kur korumalı mevdyat planının detaylarının belli olmasının ardından dolar TL kurunda yaşanan düşüşün de etkisiyle birlikte 700 liranın altına kadar geriledi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?<br><br>ALIŞ(TL) 699,49<br>SATIŞ(TL) 699,60
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?<br><br>ALIŞ(TL) 1.111,00<br>SATIŞ(TL) 1.200,00
YARIM ALTIN FİYATI<br><br>ALIŞ(TL) 2.218,00<br>SATIŞ(TL) 2.404,00<br>
CUMHURİYET ALTINI FİYATI<br><br>ALIŞ(TL) 4.452,00<br>SATIŞ(TL) 4.786,00
ALTININ GRAM FİYATI YÜZDE 40 ERİDİ<br><br>Ekim ayında yükseliş trendine giren altın gram fiyatı, 500 TL seviyesinden başlayan bu hareketiyle hafta başında gördüğü 1062 TL ile zirve yaptı. Fed yönlü zayıf seyreden ons altın fiyatı tarafından destek bulamayan gram altın fiyatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, 'Döviz endeksli TL mevduat' (Kur korumalı TL mevduat) ile çakıldı. Gram altın böylece Fed odaklı ons altın tarafından yediği darbe sonrası, bir darbe de dolarTL tarafından yedi. Kayıp yüzde 40'ı buldu.<br><br>
GRAM ALTIN 2021 YILINDA YÜZDE 59 KAZANDIRDI<br><br>Gram altın 2021 yılına, 454 TL giriş yaparken, 20 Aralık 2021 tarihinde 1062 TL'yi görerek tarihi zirvesini test etti. Altın gram fiyatı, 19 Şubat tarihinde ise 394 TL'yi görerek dip yapmıştı. Son fiyatlamalara bakarsak 720 TL bandında dengelenme sürecinde olan gram altın, yatırımcısına 2021 yılında yüzde 59 düzeyinde kazanç getirdi.
ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDER Mİ? YOKSA YÜKSELİR Mİ?<br><br>Uzmanlar gram altında 1.000 TL seviyelerini görülmeye başlandığını ancak an itibariyle 710 TL çevresinde olduğunu belirtiyor. Kurdaki düşüş, gram altındaki hareketi de destekliyor.
Yapılan açıklamalar şöyle:<br><br>Ons altın zaten son dönemde yatay seyrediyordu. Dolayısıyla kurdaki oynaklık gram altın üzerinde daha belirleyici olmaya başlamıştı. Aslında oynaklık hala yüksek olduğu için net bir seviye vermek pek uygun değil. Bugünde piyasadaki etmesi ve geçen günkü açıklamaların daha detaylandırılması sonrasında piyasanın biraz daha dengeye oturması bekleniyor.
ALTIN YÜKSELİR Mİ?<br><br>Uzmanlar ayrıca bu seviyelerden üstünkörü dolar, altın, gümüş almanın büyük bir risk olduğunu belirtiyor.
Piyasalarda oluşan puslu havanın dağılması için bir iki ay beklenebileceği, yeniden alım seviyeleri için fırsatlar olabileceği söyleniyor.<br>
Altının gramı yüzde 40 eridi: Bugün altın fiyatları kaç TL?
Altın fiyatlarındaki son rakamlar gün içerisinde binlerce vatandaşın yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Hafta başından bu yana grafiğinde büyük bir düşüşe imza atan altının gram fiyatı adeta yüzde 40'a varan bir erime yaşadı. Şimdi ise piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "23 Aralık bugün cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. Altın fiyatları ne oldu, düşmeye devam edecek mi yoksa yükselecek mi? İşte son dakika gelişmeleri...