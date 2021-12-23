Dolarda düşüş sürüyor: Yeni güne 12 liranın altında başladı

Yapılan açıklamalar şöyle:<br><br>Ons altın zaten son dönemde yatay seyrediyordu. Dolayısıyla kurdaki oynaklık gram altın üzerinde daha belirleyici olmaya başlamıştı. Aslında oynaklık hala yüksek olduğu için net bir seviye vermek pek uygun değil. Bugünde piyasadaki etmesi ve geçen günkü açıklamaların daha detaylandırılması sonrasında piyasanın biraz daha dengeye oturması bekleniyor.