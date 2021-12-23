Ekonomi Dolarda düşüş sürüyor Yeni güne 12 liranın altında başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolarda düşüş sürüyor: Yeni güne 12 liranın altında başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında Kabine toplantısı sonrası açıkladığı ekonomik tedbirlerle hızla geri çekilmeye başlayan dolarda düşüş sürüyor. Dolar yeni güne 12 liranın altında başlarken euro ise 13,51 seviyesinde işlem görüyor. İşte 23 Aralık döviz fiyatları..

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Dolardaki düşüş sürüyor: 23 Aralık dolar kaç lira oldu euro ne kadar?
Foto/arşiv

İstanbul serbest piyasada dolar 11,7970 liradan, avro 13,5180 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 11,7950 liradan alınan dolar 11,7970 liradan satılıyor. 13,5160 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 13,5180 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 12,4580 lira, avronun satış fiyatı ise 14,1010 lira olmuştu.

Emekliye asgari ücret zammı: Emekli maaş zammı ne kadar olacak?
FOTOĞRAF 9
Title
Asgari ücretteki tarihi zam hem özel sektör hem de kamuda ücret artışını da beraberinde getirecek. Sürmekte olan toplu iş sözleşmelerinde yeni asgari ücret dikkate alınacak. Emekli aylığı ve memur maaşları da Ocak'ta zamlanacak.
Title
Net asgari ücrette yaşanacak yüzde 50.5'lik artış memur ve emeklilere yeni yılda yapılacak zamma yansır mı?<br><br>SSK, Bağ-Kur emeklileri 5 aylık enflasyonla yüzde 10'un üzerinde zammı garantilerken, asgari ücretteki artış da dikkate alarak yıllık bazda bir iyileştirme yapılması planlanıyor.
Title
Yine Ocak ayında memurlara ve memur emeklilerine toplu sözleşme artışı dışında enflasyondaki yükseliş dikkate alınarak ek protokolle ilave zam yapılacak.<br>
Title
Ek zammın seyyanen yapılması öngörülürken, bunda yeni asgari ücret tutarının da etkili olması bekleniyor. Kamu çalışanlarına ek zam da 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak.<br>
Title
MESLEK ÖĞRENEN GENCE 2126 TL<br><br>Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi..
Title
Kabul edilen kanun teklifine göre, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının 20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30'undan (2022'de geçerli olan 4 bin 253 liralık net asgari ücrete göre bin 276 lira), kalfalık yeterliliği kazanan mesleki eğitim merkezi 12. sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 50'sinden (2022'de 2 bin 126 lira) aşağı ücret ödenmeyecek.<br><br>.
Title
Ustalık yeterliliği kazanmış olanlar mesleklerinde en az 10 yıl çalıştıklarını belgeledikleri takdirde bakanlıkça açılacak iş pedagojisi kursu sınavına doğrudan katılabilecekler.<br>
Title
Title
Emekliye asgari ücret zammı: Emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Asgari ücretteki tarihi zam hem özel sektör hem de kamuda ücret artışını da beraberinde getirecek. Sürmekte olan toplu iş sözleşmelerinde yeni asgari ücret dikkate alınacak. Emekli aylığı ve memur maaşları da Ocak'ta zamlanacak..

Altının gramı yüzde 40 eridi: Bugün altın fiyatları kaç TL?
FOTOĞRAF 13
Title
Serbest piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatları düşmeye devam ediyor.<br><br>. Dolar TL kurundaki yükselişle birlikte haftaya bin lira üzerinde başlayan gram altın fiyatları kur korumalı mevdyat planının detaylarının belli olmasının ardından dolar TL kurunda yaşanan düşüşün de etkisiyle birlikte 700 liranın altına kadar geriledi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...
Title
GRAM ALTIN NE KADAR?<br><br>ALIŞ(TL) 699,49<br>SATIŞ(TL) 699,60
Title
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?<br><br>ALIŞ(TL) 1.111,00<br>SATIŞ(TL) 1.200,00
Title
YARIM ALTIN FİYATI<br><br>ALIŞ(TL) 2.218,00<br>SATIŞ(TL) 2.404,00<br>
Title
CUMHURİYET ALTINI FİYATI<br><br>ALIŞ(TL) 4.452,00<br>SATIŞ(TL) 4.786,00
Title
ALTININ GRAM FİYATI YÜZDE 40 ERİDİ<br><br>Ekim ayında yükseliş trendine giren altın gram fiyatı, 500 TL seviyesinden başlayan bu hareketiyle hafta başında gördüğü 1062 TL ile zirve yaptı. Fed yönlü zayıf seyreden ons altın fiyatı tarafından destek bulamayan gram altın fiyatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, 'Döviz endeksli TL mevduat' (Kur korumalı TL mevduat) ile çakıldı. Gram altın böylece Fed odaklı ons altın tarafından yediği darbe sonrası, bir darbe de dolarTL tarafından yedi. Kayıp yüzde 40'ı buldu.<br><br>
Title
GRAM ALTIN 2021 YILINDA YÜZDE 59 KAZANDIRDI<br><br>Gram altın 2021 yılına, 454 TL giriş yaparken, 20 Aralık 2021 tarihinde 1062 TL'yi görerek tarihi zirvesini test etti. Altın gram fiyatı, 19 Şubat tarihinde ise 394 TL'yi görerek dip yapmıştı. Son fiyatlamalara bakarsak 720 TL bandında dengelenme sürecinde olan gram altın, yatırımcısına 2021 yılında yüzde 59 düzeyinde kazanç getirdi.
Title
ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDER Mİ? YOKSA YÜKSELİR Mİ?<br><br>Uzmanlar gram altında 1.000 TL seviyelerini görülmeye başlandığını ancak an itibariyle 710 TL çevresinde olduğunu belirtiyor. Kurdaki düşüş, gram altındaki hareketi de destekliyor.
Title
Yapılan açıklamalar şöyle:<br><br>Ons altın zaten son dönemde yatay seyrediyordu. Dolayısıyla kurdaki oynaklık gram altın üzerinde daha belirleyici olmaya başlamıştı. Aslında oynaklık hala yüksek olduğu için net bir seviye vermek pek uygun değil. Bugünde piyasadaki etmesi ve geçen günkü açıklamaların daha detaylandırılması sonrasında piyasanın biraz daha dengeye oturması bekleniyor.
Title
ALTIN YÜKSELİR Mİ?<br><br>Uzmanlar ayrıca bu seviyelerden üstünkörü dolar, altın, gümüş almanın büyük bir risk olduğunu belirtiyor.
Title
Piyasalarda oluşan puslu havanın dağılması için bir iki ay beklenebileceği, yeniden alım seviyeleri için fırsatlar olabileceği söyleniyor.<br>
Title
Title
Altının gramı yüzde 40 eridi: Bugün altın fiyatları kaç TL?
Altın fiyatlarındaki son rakamlar gün içerisinde binlerce vatandaşın yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Hafta başından bu yana grafiğinde büyük bir düşüşe imza atan altının gram fiyatı adeta yüzde 40'a varan bir erime yaşadı. Şimdi ise piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "23 Aralık bugün cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. Altın fiyatları ne oldu, düşmeye devam edecek mi yoksa yükselecek mi? İşte son dakika gelişmeleri...


Dolardadüşüş sürüyor

Dolarda
düşüş sürüyor

​Yeni güne 12 liranın altında başladı.
Konyada feci kaza

Konya'da feci kaza

​Kamyonetin kasasındaki anne ve kızı hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Aile Hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuyor.
Jandarma komandoların nefes kesen eğitimi

Jandarma komandoların nefes kesen eğitimi
'Fırsatçılara göz açtırmayacağız'

'Fırsatçılara göz açtırmayacağız'

Bakan Muş'tan denetim ve fiyat açıklaması

​Türkiye'nin beklediği Kovid-19 aşısı TURKOVAC acil kullanım onayı aldı.

​Yurt genelinde kar esareti sürüyor.

​İzmir'de iki depoda 10 ton ele geçirildi.

​Dört yaşındaki çocuk ağır yaralandı, çığlıklara komşulara yetişti.

​Trabzon kar altında: Uçuşlar iptal oldu, okullar tatil edildi.

​'Yapmazsak emekler boşa gider, aç kalırız.'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kur korumalı TL vadeli mevduatı” sistemi amacına ulaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.