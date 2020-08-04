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Ekonomi Doların fiyatı ne kadar oldu?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doların fiyatı ne kadar ​oldu: 4 Ağustos 2020 dolar ve euro fiyatları

Doların fiyatı ne kadar oldu?

4 günlük bayram tatilinin ardından dolar ve euroda gelinen son seviye de merak konusu oldu. Doların kaç lira olduğuna ilişkin baz alınan İstanbul serbest piyasada yeni güne ilişkin açıklanan rakamlara göre Dolar 6,97 seviyesinin üzerinde euro ise 8,20 lira seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9770 liradan, avro 8,2090 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 6,9760 liradan alınan dolar, 6,9770 liradan satılıyor. 8,2080 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,2090 lira olarak belirlendi.

Altının onsu 1.985,18 dolarla tarihi zirvesini gördü
EKONOMİ
Altının onsu 1.985,18 dolarla tarihi zirvesini gördü
Önceki kapanışta doların satış fiyatı 6,9810 lira, avronun satış fiyatı ise 8,2030 lira olmuştu.

ALTIN FİYATLARINDAN SON DURUM

Dün altının ons fiyatı, 1.985,18 dolarla tarihi zirvesini görmesinin ardından 1.972,16 dolar seviyelerinden alıcı buldu. Fiyatlardaki tarihi yükselişin devam edip etmeyeceği merak konusu.

GRAM ALTIN

ALIŞ: 441,76

SATIŞ: 441,88

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 726,90

SATIŞ: 742,40

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.449,50

SATIŞ: 1.480,50

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ:2.974,00

SATIŞ: 3.019,00

Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
FOTOĞRAF 9
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Koronavirüs salgını sürecinde altının yükselişi devam etti. Her gün yeni bir rekora imza atan altının gramı 413 lirayı gördü.
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35 yıldır Diyarbakır’da kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel, çiftlere ve yatırımcıya seslenerek altın yatırımlarının devam etmesi çağrısında bulundu. Altının bu haftayı 425 lira civarında kapatacağını düşündüklerini kaydeden Yüksel, yıl sonuna kadar gram altının 450 lirayı bulacağını öne sürdü.
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Gram altın yıl sonuna kadar 450 lirayı bulacak <br> <br> Kuyumcu Mehmet Yüksel, altının yükselişinin devam edeceğini tahmin ettiklerini ifade etti. Türkiye’de çiftlerin evlilik zamanında altına daha fazla önem verdiğini aktaran Yüksel, Çünkü altını olmadı mı evlenemez, düğün yapamaz. Ondan dolayı bu büyük bir sıkıntı bizim buralarda. Bu altın ne olur, düşer mi acaba, bekleyelim, düğünü erteleyelim mi diye sıkıntıların içerisindeydi...
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Ben bunun bu hafta içerisinde gramı 425’i bulacağına bakıyorum ve yıl sonuna 450 civarını rahat bulacağını, eğer bu şekilde devam ederse. Bizim burada yatırımcılara ve çiftlere tavsiyemiz budur, kesinlikle altınınızı alın. Altın düşer gibi bir beklenti içinde olmayın dedi.
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Patenti olmayan ürün almasınlar <br> <br> Altının en önemli yatırım aracı olduğunu vurgulayan Yüksel, sözlerine şöyle devam etti: Bakıyoruz vatandaşlar yavaş yavaş dövizden de çıkıyor. Faizden de çıkıyorlar, Merkez Bankası da bu konuda politikası iyidir. Vatandaşlara tavsiyem budur, eğer altın olarak alacaklarsa cumhuriyet altını, bilezik, kırılmayan, işçiliği olmayan bilezik ve has altın 24 ayarı tercih ediyoruz...
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Az bir kar ve kırılma payı vardır. Yatırım olarak onları tavsiye ediyoruz. Patenti olmayan ürünü almasınlar. Güvenebilecekleri kuyumcuyu tercih etsinler. Darphaneden çıkan ürünler, yani devlettin kontrolünde TSE imzalı ürünleri tercih etsinler...
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Bunda külçe ve cumhuriyet altınlar aynı şekilde. Biz bunun çalışmasını yapıyoruz. Bizim vatandaşlardan beklentimiz böyle bir şeyle karşılaştıkları zaman mutlaka kuyumcular dernek başkanlığına şikayette bulunsunlar.
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Kuyumculardan gram altın tahmini Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
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Kuyumculardan gram altın tahmini Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Her güne yeni bir rekorla başlayan altının gramında yükseliş devam ediyor. Kuyumcular ise yıl sonunda gram altın ne kadar olur? sorusuna yanıt aramaya çalışıyor. İşte kuyumculardan gram altın fiyatlarına yönelik açıklama...


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