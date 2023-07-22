Domates üreticilerine ilaç gibi gelen Rusya kararı: Kota 500 bin tona çıktı

Rusya’ya domates ihracatı kotası 500 bin tona çıktı
Rusya’ya domates ihracatı kotası 500 bin tona çıktı.
Türkiye’nin domates ihracatı 2022 yılının ocak-haziran döneminde 247 milyon dolar iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 32’lik artışla 326 milyon dolara yükseldi. Romanya 61 milyon dolarlık domates talebiyle zirvede yer alırken, Türkiye’den Ukrayna’ya 51 milyon dolarlık domates gönderildi. Polonya 38,6 milyon dolarlık taleple zirvenin üçüncü basamağının sahibi olurken, bu ülkeleri 35,5 milyon dolarla Almanya ve 29,5 milyon dolarla Rusya izledi.