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Ekonomi Domatesin zam şampiyonu olması üreticiyi isyan ettirdi Kim kazanıyor bilemiyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Domatesin zam şampiyonu olması üreticiyi isyan ettirdi: Kim kazanıyor bilemiyoruz!

TÜİK verilerine göre yüzde 24,91 fiyat artışı ile domates nisan ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu. Ancak markette kilogramı 8-10 lira olan domates, toptancı halinde 1-1,5 TL arasında alıcı buluyor. Üreticiler ise fiyatlarda ortaya çıkan uçurum karşısında “Keşke domates şampiyon olsa da biz de kazansak. Çiftçinin aşırı bir para kazandığı yok. Biz de bilemiyoruz bu şampiyonu. Kimse bu şampiyon ortaya çıksın, herkes öğrensin” diyor.

Haber Merkezi İHA
Domatesin zam şampiyonu olması üreticiyi isyan ettirdi: Kim kazanıyor bilemiyoruz!
Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde kilosu 1 ile 1,5 lira arasından domates satılıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yüzde 24,91 fiyat artışı ile domates nisan ayında fiyatı en fazla artan ürün olmuştu.

Nisan ayının zam şampiyonu olarak açıklanan domatesteki fiyat durumunu, Türkiye’nin en önemli örtü altı üretim merkezi Antalya’nın Aksu ilçesindeki üreticiler değerlendirdi. Üreticiler bu yıl kaliteli domatesin 3 ile 4 lira arasında satıldığını, havaların ısınması ve kısıtlamayla birlikte şu an toptancı halinde alımın 1-1.5 lira arasında gerçekleştiğini belirtti.

1 ile 1,5 liradan satılıyor

Aksu’nun Gökdere Mahallesi’nde yaşayan Ali Dur, 12 dönüm kapalı alanda domates üretimi yaptığını bildirdi. Ekim ayında dikimini yaptıkları domatesin şubat ayında hasada geldiğini anımsatan Dur, “Fiyatlar normal şekilde oluştu. Maliyetlerimiz de yüksek. Oluşan yüksek masraflardan birçok çiftçi memnun değil. Bunun üzerine bir de korona virüs ortaya çıktı. Bir yıldır aralıklarla uygulanan kısıtlamalar var. Şimdi 17 günlük bir kısıtlama var. Semt pazarları ve ihracat kapalı olduğu için domates satışı düştü. Sadece zincir marketler alım yapıyor. Bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde kilosu 1 ile 1,5 lira arasından domates satılıyor” dedi.

"Biz şampiyon göremiyoruz"

Çiftçinin serasındaki ürünlerin büyük çoğunluğunun durduğunun altını çizen Ali Dur, “Yeni çıkan mahsuller var. Çiftçiyi zor günler bekliyor. Mart ayında domatesin kilosunu 3.5-4 lira arasında sattık. O zaman ürün azdı. 20 gün fiyatlı şekilde ihracata giden ürünlerin fiyatı yüksek oldu. Hemen domates pahalı gitti mi biraz hemen ‘domates zam şampiyonu oldu’ diyorlar. Biz göremiyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Şampiyon ortaya çıksın"

Domatesin zam şampiyonu olmadığını dile getiren Dur, “Domatesin şu an kilosunun 3 lira maliyeti var. Biz ise en fazla 3.5-4 liraya satabildik. Çiftçinin girdisi yüksek. Nisan ayında ise çok kaliteli domatesin kilosu 3.5-4 liradan satıldı. Normal domatesler 3 liraya sattık. Biz şampiyon göremiyoruz. Gören varsa gelsin. Keşke domates şampiyon olsa da bizde kazansak. Çiftçinin aşırı bir pazara kazandığı yok. Bize bilemiyoruz bu şampiyonu. Biz şu an 2 liraya satamıyoruz, markette 8-10 lira diyorlar. Kim kazanıyor bilemiyoruz. Kimse bu şampiyon ortaya çıksın herkes öğrensin. Tek ekimci olduğumuz için bizim için sezon bitti sayılır. Domates bu sene inişli çıkışlı gitti fazla yüz güldürmedi” diye konuştu.

"Halde domates satışı sıkıntı"

4O derece sıcakta serada domates toplamaya devam ettiklerini ifade eden Dur, "Çalışıyoruz üretim yapmaya çalışıyoruz. Ürünümüzü elimizden çıkarmaya bakıyoruz. Satacak yer de bulamıyoruz. Halde satış şu an sıkıntı. 1 -1.5 liraya zor satıldı. Satılmayan da çok domates var. Çiftçiye destek çıkışmasını bekliyoruz. Kredilerde erteleme gibi" dedi.

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