Ekonomi Döner fiyatında ilçeler arasında büyük fark
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Döner fiyatında ilçeler arasında büyük fark

Döner fiyatında ilçeler arasında büyük fark

Okul çevreleri, iş yeri yakınları, sokak araları ve işlek caddeler. Hemen hemen hepsinde tavuk döner satan dükkanlar görüyoruz. Yarım ekmek tavuk döneri ucuz fiyata satan dükkanlar olduğu gibi 10 TL'nin üzerine satanlar da var. Peki fiyat farkı neden kaynaklanıyor? Halk sağlığı uzmanlarının da zaman zaman gündeme getirdiği ucuz fiyata tavuk döner sağlığımızı tehdit ediyor mu? Tavuk döner fiyatındaki farkı, farklı dükkanlarda esnaf ve vatandaşlarla konuşuldu.

Haber Merkezi DHA
Yarım ekmek tavuk döneri ucuz fiyata satan dükkanlar olduğu gibi 10 TL'nin üzerine satanlar da var.
Yarım ekmek tavuk döneri ucuz fiyata satan dükkanlar olduğu gibi 10 TL'nin üzerine satanlar da var.

Esenler'de dükkanı bulunan Güven Ağakişi, yarım ekmek tavuk döneri 3,5 TL'den satıyor.

"Müşteri 2 TL'ye tavuk döner istiyor"

  • Ağakişi, "Birincisi yerine göre değişiyor tavuk fiyatları. Burada 3,5 TL ise başka yerde 5 TL'ye satılıyor. Alım gücüne bağlı. 3,5 TL'ye bile itiraz eden oluyor, müşteri geliyor 2 TL'ye tavuk döner istiyor. Mevkiye göre değişiyor. Tavuk biraz ucuz olduğu için, her türlü kurtarıyor. Dükkanda ağabeyimle, ben çalışıyorum. Şükür kurtarıyor yani" dedi.

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Ağakişi, ucuz tavuk dönerde tavuk derisi ve sakatat kullanılıyor eleştirileri için ise, "Onlar gelsin, yaşasınlar burada. Asgari ücrete yaşasınlar, görelim onları. Yapanlar olabilir, onu bilemem. Biz kendimiz yapıyoruz. Tavukçu göğüs olarak getiriyor, kendimiz açıyoruz, kendimiz takıyoruz. Bizim yaptığımız hazır değil, hazırların içine ne katıldığını bilemeyiz" ifadelerini kullandı.

"En düşüğü 10 TL olabilir"

Sultanahmet'te tavuk döner satan Cuma Çoban, ucuz fiyata satılan tavuk dönerler için, "Normal kilosu zaten 15 TL'ye geliyor. Buna 100 gram koyduğun zaman kazancın zaten düşüyor. Bunda mutlaka bir şey vardır. Ekmek zaten 1,5 TL. 3,5 TL'ye veren de mutlaka bir şey vardır. En düşüğü 10 TL olabilir. 3,5 TL'ye tavuk kalmadı, o 2000 yılındaydı" ifadelerini kullandı.

DHA
Okul çevreleri, iş yeri yakınları, sokak araları ve işlek caddeler. Hemen hemen hepsinde tavuk döner satan dükkanlar görmek mümkün.

"Sağlıklı değil, martı eti"

Sultanahmet'te yarım ekmek tavuk döneri 11 TL'ye satan Davut Ateş ise, "Biri Beyazıt'ta satıyor 5 TL, bizde 11 TL. Kiram ucuz diyorlar, sürümden kazanıyorum diyorlar ama müşteriyi kandırıyorlar. Sağlıklı değil, martı eti.

Zaten herkes işini yapsa böyle olmaz. İşi bilen de yapıyor, bilmeyen de. Parası olan büfe açıyor, bu işi yapıyor. Gerçekten bu işi yapacak insanlar yapmıyor. O fiyata verilmez yani. 7, 8 TL'nin altında tavuk yok. Tavuğun kilosu 15 TL. 3 TL'ye sattığın tavuktan ne kazanırsın? Vatandaşa çağrımız ucuz etin yahnisi olmaz. Yemek istiyorsan kaliteli et yiyeceksin" dedi.

"Yeter ki karnımız doysun diyorlar ama maalesef öyle değil"

Pek çok vatandaş ucuz fiyata satılan tavuk döneri tercih etmediğinin altını çiziyor. Necati Güngör bu konuda, "Tadına bakıyoruz, temizliğine bakıyoruz. Hoşuma giderse devamlı aynı yerden yiyoruz. Bence 5 TL'nin altında tavuk döner olmaz. Vatandaş yiyor ama iyi kötünün hesabını yapmıyorlar yani. Yeter ki karnımız doysun diyorlar ama maalesef öyle değil. Yediğin zaman biraz fazla vereceksin, yediğin dönerden de tat alacaksın" dedi.

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"Tavuk döner tüketmiyorum, tavsiye de etmiyorum"

Ömer Uğurlu ise şu ana kadar dışarıda tavuk döner tüketmediğini, tavuğu evde kendisinin yaptığını söylüyor.

Uğurlu, "Tavuk döner tüketmiyorum, tavsiye de etmiyorum. Sağlıksız olduğunu düşünüyorum. Kendim evde yapabiliyorsam tüketirim ama dışarıda tavuk döner tüketmiyorum. İnsanlar malum ekonomik durumlardan dolayı tüketiyorlar ama bence tavuk döner tüketmemeleri lazım" ifadelerini kullandı.

Yanarsa kanser, çiğ kalırsa ishal yapıyor

Döner, uygun koşullarda pişirilmezse insan sağlığını tehdit ediyor. Emsey Hospital İç Hastalıkları Uzmanı İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür, fazla pişirilen dönerin kanserojen risk taşıdığını vurgulayarak, çiğ olarak tüketilirse de başta ishal olmak üzere mide ve bağırsak rahatsızlıklarına yol açtığını söylüyor.

DHA
Döner fiyatında ilçeler arasında büyük fark var.

Döner yenilecek yerin hijyenik olup olmadığının çok önemli olduğunu söyleyen Gür, “Et yenilecek yerin sirkülasyonu fazla olmalıdır yani etin bekleme ihtimalinin az olduğu yerleri tercih etmek gerekiyor. Bilinen, güvenilir yerlerde yemek daha uygundur. Döner yapımında kullanılan etin, bekletilmemiş, sağlıklı ve tecrübeli kişiler tarafından hijyenik şartlarda yapılması lazım. Etin bekletilip bekletilmediğini anlamak zordur, baharat katarak onu yok edebiliyorlar. Ama etin rengi, parlak olması ve kokmaması anlamak için öncelikli kriterlerdir" dedi.

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