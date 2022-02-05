Döviz hesapları çözülüyor: ​13 milyar dolar TL’ye döndü

Kur ataklarını frenlemek için 20 Aralık’ta duyurulan ve vatandaşın ardından şirketler ve gurbetçilerle de genişletilen kur korumalı TL mevduat hesabı, döviz hesaplarında çözülme başlattı.

Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 21 Aralık’ta 261 milyar 29 milyon dolar olan bankalardaki döviz hesaplarınının büyüklüğü, 1 Şubat 2022 itibariyle 247 milyar 952 milyon dolara geriledi. Böylelikle vatandaş ve şirketlerin girişimiyle 21 Aralık’tan bu yana 13 milyar 77 milyon dolar bozduruldu.

TOPLAMDA AĞIRLIĞI YÜZDE 61,7'YE İNDİ

Döviz den çıkış yılın ilk ayında da devam etti. BDDK verilerine göre, 31 Ocak 2021’de 259 milyar 388 milyon dolar olan bankalardaki döviz hesapları , 1 Şubat 2022’de 247 milyar 952 milyon dolara gerilerken, hafta sonları hariç tutulduğunda sadece 23 iş gününde 11 milyar 436 milyon dolar bozdurdu.

den çıkış yılın ilk ayında da devam etti. BDDK verilerine göre, 31 Ocak 2021’de 259 milyar 388 milyon dolar olan bankalardaki , 1 Şubat 2022’de 247 milyar 952 milyon dolara gerilerken, hafta sonları hariç tutulduğunda sadece 23 iş gününde 11 milyar 436 milyon dolar bozdurdu. Döviz hesaplarının toplam mevduat içindeki payı bu süreçte yüzde 69,1’den yüzde 61,7 seviyesine kadar geriledi.

VATANDAŞ BOZDURUYOR

Döviz hesaplarından çıkışın son bir haftada da devam ettiği görüldü. BDDK verilerine göre, 24 Ocak-1 Şubat’ı kapsayan son bir haftada vatandaş 2 milyar 30 milyon dolar bozdururken, bankalardaki döviz hesapları 160 milyar 741 milyon dolardan 158 milyar 711 milyon dolara geriledi.

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Vatandaşın döviz hesabı, 23 Ocak’ta 160 milyar 440 milyon dolar, 26 Ocak’ta 160 milyar 170 milyon dolar, 27 Ocak’ta 158 milyar 972 milyon dolar, 28 Ocak’ta da 158 milyar 351 milyon dolar oldu. Geçen yıl sonundan itibaren vatandaşın döviz satışı 5 milyar 7 milyon dolara ulaştı.

ŞİRKETLERDEN BİR HAFTADA 4 MİLYAR

Merkez Bankası’nın tebliğiyle, kur korumalı hesapta, kur farkı kazançlarına kurumlar vergisi istisnası sağlanan şirketler de dövizden hızlı çıkmaya başladı. BDDK verilerine göre, 24 Ocak’ta 93 milyar 233 milyon dolar olan şirketlerin döviz hesapları, 1 Şubat itibariyle 89 milyar 240 milyon dolara geriledi. Böylelikle yedi iş gününde şirketlerin bozdurduğu döviz tutarı 4 milyar dolara buldu.

TL MEVDUAT 2 TRİLYONU AŞTI

Kur korumalı hesap ve teşvik mekanizması TL mevduata geçişin cazibesini artırdı. Bu dönemde bankalardaki TL mevduatlar 2 trilyon 49 milyar TL’ye ulaştı. Söz konusu rakam 21 Aralık 2021 tarihinde 1 trilyon 831 milyar TL’ydi. Yıl sonunda 1 trilyon 880 milyar TL seviyesindeydi.