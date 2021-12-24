Döviz manipülatörleri yalanlarıyla paniğe sevk ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni ekonomik tedbirleri açıklamasının ardından rekor seviyelere ulaşarak 18 TL'yi gören dolar, 11 liraya kadar düşmüştü. Eylül ayında 8 lira olan dolar kurunun 18 liraya kadar yükseldiği sürece, hiçbir temeli bulunmayan söylemlerle döviz alımını teşvik eden 'sözde ekonomistler' de neden oldu. Halkı paniğe sevk eden bu manipülatörler, doların 30 TL'yi aşacağını dahi söyleyerek halkı paniğe sevk etti.

SİSTEMATİK YANILTMA

Yanıltıcı söylemlerini sosyal medya hesapları üzerinden aktardılar. O isimlerden biri Selçuk Geçer. YouTube'da 556 bin abonesi bulunan Geçer'in hesabı, organize bir şekilde doların yükseleceğini belirttiği videolarla dolu.

O videoların isimlerinden bazıları şöyle: "Dolar 15'le kapar 25'e çıkar", "Bu ne ki dolar 30'a koşacak", "Dolar 50 olur mu?", "Dolar 20 bile komik kalacak", "Eyvah dolar 30 lira olmuş".

"ÇARŞAMBA 20 OLACAK"

Mustafa Sönmez ise 20 Aralık 2021 tarihinde, Twitter hesabından "Yarın 19, Çarşamba 20! Hiç kaçarı yok!" paylaşımında bulunmuştu.

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Birçok kişinin, korku pompalanan ve yalan bilgiler içeren bu paylaşımlardaki söylemler sonrası varlıklarını dolara yatırması mağduriyet yaşamalarına neden oldu.

MUHALİF MEDYADAN DESTEK

Dolar ekonomik gerekçelerden uzak bir şekilde 18 liraya kadar yükselmesine, mevcut hükümete muhalif medya kuruluşları da destek verdi.

DOLAR ALMAYA ÇAĞIRDILAR

Manipülasyona imza atan isimler sadece kendisini ekonomist olarak tanıtan isimlerde sınırlı değil. İYİ Parti'li eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların düşmesi sonrası "Bu bir alım fırsatıdır. Başka bir şey değildir" diyerek vatandaşları dolar almaya çağırdı.

Durmuş Yılmaz

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Yanlış bilgi ya da söylenti yayarak yanıltmak ya da bir menkul kıymetin fiyatını çeşitli tekniklerle kasıtlı ve suni olarak düşürme veya yükseltme girişiminde bulunmak manipülasyona giriyor. Manipülasyon, yasa dışı bir faaliyet ve suç.

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Cezası ise 5 yıla kadar hapsi kapsıyor. Kararları etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılacağı hükmü bulunuyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK MI?

Bu suçla mücadele konusunda, manipülasyonlara imza atılan dönemde, sözde ekonomistlerle ilgili savcılığın harekete geçmemesi yanıltıcı ve korkuya sevk eden paylaşım yapanların cesaretlenmesine neden oldu.

BDDK HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medya başta olmak üzere farklı mecralardaki paylaşımlara yönelik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

EKONOMİ Dolar balonu böyle şişti

EKONOMİ Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz spekülatör oldu