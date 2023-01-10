Ekonomi Döviz tevdiat hesabı ve katılım fonu hesabı Türk lirasına çevrilebilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Döviz tevdiat hesabı ve katılım fonu hesabı Türk lirasına çevrilebilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilecek.

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Haber Merkezi İHA
Döviz tevdiat hesabı ve katılım fonu hesabı Türk lirasına çevrilebilecek
Foto/arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, 21.12.2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası, “Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 ile 31.12.2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir” şeklinde değiştirildi.

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