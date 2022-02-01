Ekonomi Dövizden TLye dönüşümde yurt dışında yerleşik vatandaşlar YUVAM hesabı açabilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dövizden TL'ye dönüşümde yurt dışında yerleşik vatandaşlar YUVAM hesabı açabilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ'i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Haber Merkezi AA
Dövizden TLye dönüşümde yurt dışında yerleşik vatandaşlar YUVAM hesabı açabilecek
Dövizden TL'ye dönüşümde yurt dışında yerleşik vatandaşlar YUVAM hesabı açabilecek.

Tebliğ ile yurt dışında yerleşik vatandaşların yurt dışı bankalardan transfer ettikleri döviz tutarları karşılığında bankalarda açtıracakları döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası cinsinden YUVAM hesaplarına dönüştürülmesine ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor.

Buna göre, YUVAM hesaplarının vadeleri ve bu hesaplara dönüştürülen döviz tutarları üzerinden anaparaya sağlanacak ilave getiri oranları, Merkez Bankasınca yayımlanacak usul ve esaslar ile belirlenecek. İlave getiri döviz bazında anaparanın Türk lirası karşılığı üzerinden hesaplanacak ve Türk lirası olarak ödenecek.

Söz konusu hesap, yurt dışında yerleşik vatandaşların dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerinin dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek açılabilecek. Dönüşüm kurunda, dövizin Türk lirasına çevrildiği gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru baz alınacak.

Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı, Merkez Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak. Katılma hesabına sağlanacak getirinin Merkez Bankasının katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadiyle alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde, aradaki farkı katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankası karşılayabilecek. Karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmayacak.

Vade sonu işlemleri

Tebliğ ile YUVAM hesaplarına geçiş kapsamında vade sonu işlemlere ilişkin hükümler de belirlendi. Bu kapsamda, vade sonunda YUVAM hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecek.

Vade sonu kurunda, YUVAM hesabının vadesinde Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru baz alınacak. Vade sonunda, hesap sahibinin vade sonu kuru üzerinden hesaplanan döviz bazında anaparası ile Merkez Bankasınca sağlanacak ilave getiri tutarı toplamını elde etmesi esas olacak. Katılma hesaplarında katılım bankacılığı esasları geçerli olacak.

Öte yandan vade sonu kurunun, dönüşüm kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kar payı düşülerek hesaplanan tutar ile Merkez Bankasınca sağlanacak ilave getiri tutarı Merkez Bankasınca hesap sahibine ödenecek. Vadeden önce çekim yapılması durumunda, Merkez Bankasınca kur farkı ve ilave getiri tutarı ödenmeyecek.

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Dönüşümden kimler yararlanabilir?<br><br>Yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler ile tüzel kişiler bu sistemden yararlanabilecek.
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Tüzel kişilerin kapsamı nedir?<br><br>Bankalar ve Merkez Bankası'nca belirlenen diğer mali kuruluşlar dışında kalan tüm şirket ve kuruluşlar kapsamda.
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KUR FARKINI MERKEZ ÖDEYECEK<br><br>Hangi vadelerde hesap açılabilir?<br><br>Gerçek kişiler 3, 6 ve 12 ay vadede, tüzel kişiler ise 6 ve 12 aylık vadelerde hesap açabiliyor.<br>
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Hesaptan elde edilen getiri nedir?<br><br>Banka mevduat faiz oranını belirliyor. Vade sonunda döviz kurlarındaaltın fiyatlarında, vade başlangıcına göre artış olması halinde faizin üzerinde kalan kur farkı Merkez Bankası tarafından hesap sahibine ödenecek.
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Ne gibi istisnalar var?<br><br>Ödenecek faiz ve kâr payı üzerinden stopaj kesintisi yok. Şirketler de döviz ve altınlarını TL'ye dönüştürürse değerleme farklarına ve vade sonunda elde edilen faiz ve kâr paylarına kurumlar vergisi istisna var. 2021 yılı son geçici vergi dönemi için de bu istisnadan yararlanılabilmesi için TL'ye dönüştürme işleminin 17 Şubat 2022'ye kadar yapılması gerekiyor.<br>
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Vadeden önce para çekilebilir mi?<br><br>Vadeden önce para çekilirse hesap sahibine fark ödenmez. Çekimin yapıldığı tarihte kur düşerse, vade başındaki döviz tutarının çekimin yapıldığı tarihteki kur üzerinden TL karşılığı ödenir. Döviz bazında ana parası korunmuş olur.<br>
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BİRDEN FAZLA HESAPLA GİRİLEBİLİYOR<br><br>Gerçek kişilerin sisteme girişi için belli bir tarih var mı?<br><br>Gerçek kişiler, 20 Aralık 2021'de mevcut olan dolar, euro ve sterlin cinsi mevduatkatılım fonlarını ve 28 Aralık 2021'deki altın mevduat katılım fonlarını dönüşüm kurufiyatı üzerinden TL'ye çevirebilir.
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Tüzel kişilerin sisteme girişi için belli bir tarih var mı?<br><br>Tüzel kişiler, 31 Aralık 2021'de mevcut olan dolar, euro ve sterlin ile altın cinsinden mevduatkatılım fonlarını dönüşüm kurufiyatı üzerinden TL'ye çevirebilir.
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Sisteme birden fazla hesapla giriş yapılabilir mi?<br><br>Bir kişi birden fazla hesapla sisteme dahil olabilecek.
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KÂR PAYI GETİRİSİ VADE SONUNDA BELİRLENECEK<br><br>Her ürün için farklı bankalarda hesap açılabilir mi, farklı bankalara transfer yapılabilir mi?<br><br>Gerçek ve tüzel kişiler döviz ve altın hesaplarını başka bankaya transfer edip hesap açabilir.
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Katılım finans kurumları sisteme dahil mi?<br><br>Katılım bankaları da sisteme dahil.<br>
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Faiz oranı ve kâr payı nasıl belirlenecek?<br><br>Mevduat faiz oranı mevduat sahibi ve banka arasında belirleniyor. Bu faiz oranı, Merkez Bankası'nın politika faizinin (yüzde 14) altında olamaz. Faiz oranı ile ilgili bir üst sınır getirilmedi. Kâr payı getirisi katılım bankacılığı esasları çerçevesinde vade sonunda belirlenecek.<br>
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HİÇBİR KAYBINIZ OLMAYACAK<br><br>Mobil veya internet bankacılığından sisteme girilebilir mi?<br><br>Bazı bankalar dijital kanallardan bu hizmeti sunmaya başladı.<br>
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Dövizimi bozdurup neden bu ürüne geçmeliyim?<br><br>Bu ürünü kullanarak, dövizde yaşanacak düşüş veya faizden getirinden düşük yükselişte bile ulaşamayacağınız TL faiz gelirine katılım hesabı getirisine ulaşabilirsiniz. Kur yükselecek olursa aradaki fark Merkez Bankası karşılayacak, kaybınız olmayacak.<br>
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Dövizi hangi kurdan bozacağım?<br><br>Merkez Bankası her iş günü saat 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 ve 15.00'de USD, EUR, GBP ve altın için fiyat açıklıyor. İşlem yapacağınız saatteki kuru kullanacaksınız.<br>
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Parasını TL'ye geçirene vergi istisnası: 15 soruda vadeli TL hesabının ayrıntıları
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