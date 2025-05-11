Dövize talep sınırlı

Boğaziçi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Finans Zirvesi 2025; kamu, özel sektör ve akademi dünyasından üst düzey temsilcilerin katılımıyla dün başladı. Zirvenin ilk gününde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Arda Ermut, ekonomiye dair önemli değerlendirmelerde bulundu. İki gün sürecek etkinlikte, makroekonomik gelişmelerden yapay zekâya, sermaye piyasalarından sürdürülebilir finans uygulamalarına kadar birçok başlık tartışılıyor.





FİYAT İSTİKRARI ÖN KOŞUL

Zirvede sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah için ön koşul olduğunu vurgulayarak, enflasyonu belirlenen hedeflerle uyumlu şekilde düşürmekte kararlı olduklarını belirtti.

Türkiye'de sıkı parasal duruşun makroihtiyati tedbirler ve likidite yönetimi ile desteklediğinin altını çizen Fatih Karahan, "Proaktif ve piyasa işleyişi içinde attığımız adımlar sıkı para politikası duruşunu destekledi. Artan küresel belirsizliğe karşın portföy tercihlerinde dövize yönelim sınırlı oldu" diye konuştu.





YAPAY ZEKA İTİCİ GÜÇ

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ise şu ifadeleri kullandı: “Biz, yalnızca bilimsel bilgi üretmekle yetinmiyor; bu bilgiyi kamu yararına dönüştüren ve ülkemizin geleceğine katkı sunan tartışma zeminleri oluşturmayı temel bir görev kabul ediyoruz. Finans Zirvesi, bu sorumluluğun güçlü bir yansımasıdır. Ekonominin, finansın ve teknolojinin sınırları birbirine karışırken; veri, yapay zekâ ve dijital altyapılar bu dönüşümün itici gücü hâline geliyor.”





Türkiye yatırım cazibesini koruyor

Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, son 20 yılda 270 milyar doları aşan doğrudan yabancı yatırım çektiklerini ve Türkiye’nin cazibesini koruduğunu söyledi. TVF Genel Müdürü Arda Ermut ise finansal dönüşümde başarılı olmanın önemine değindi.



