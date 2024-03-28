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Ekonomi

Dünya Bankası son verileri paylaştı: Zirve yine Türkiye'nin

Dünya Bankasının son verilerine göre, Türkiye buğday unu ihracatında 2013-2022 döneminde zirveyi kaptırmadı. Türkiye, 2013 yılında 2,1 milyon ton buğday unu ihracatı gerçekleştirirken, bu alandaki dış satım 2016 yılına kadar sürekli olarak artarak 3,5 milyon ton düzeyine ulaştı. 2017-2021 döneminde ihracatta düşüş görülmesine karşın bu durum Türkiye'nin küresel ihracattaki lider konumunu etkilemedi. İhracat, 2022'de, 3,1 milyon ton olarak kayıtlara geçti.

11:36 - 28/03/2024 Perşembe
AA
Zirve yine Türkiye'nin
Zirve yine Türkiye'nin
Türkiye, Dünya Bankasının son verileri dikkate alındığında, buğday unu ihracatında, 2022 itibarıyla 10 yıldır zirvede yer alıyor.

Dünya buğday üretimi 2020/21 sezonunda yüzde 1,4 artışla 773 milyon ton olarak hesaplanırken, bu artış büyük oranda Rusya, Kazakistan, Avustralya ve Kanada'daki üretim yükselişlerinden kaynaklandı. Buna karşılık, Avrupa Birliği (AB), Birleşik Krallık ve Arjantin'in üretimleri düştü. Bir sonraki sezon buğday üretimi; Çin, AB, Avusturalya, Hindistan ve Ukrayna'daki üretim artışına bağlı olarak 781 milyon tona çıktı.

Dünya Bankası

İhracatta aralıksız liderlik

Türkiye, dünyada buğday üretiminde kendi tüketimini karşılayabilen ülkeler arasında bulunuyor. Ülkede geçen yıl buğday üretimi 22 milyon ton olurken, Türkiye bu dönemde yaklaşık 3,7 milyon ton un ihracatı yaparak, dünyada ilk sırada yer aldı.


Öte yandan Türkiye, Dünya Bankasının son verilerine göre, buğday unu ihracatında da 2013-2022 döneminde aralıksız ilk sırada bulundu.

Türkiye, 2013 yılında 2,1 milyon ton buğday unu ihracatı gerçekleştirirken, bu alandaki dış satım 2016 yılına kadar sürekli olarak artarak 3,5 milyon ton düzeyine ulaştı. 2017-2021 döneminde ihracatta düşüş görülmesine karşın bu durum Türkiye'nin küresel ihracattaki lider konumunu etkilemedi. İhracat, 2022'de, 3,1 milyon ton olarak kayıtlara geçti.

Böylece Türkiye, 2013-2022 döneminde, buğday unu ihracatında, aralıksız zirvede yer alma başarısını gösterdi. İhracat, söz konusu dönemde yüzde 43,8 arttı. Kazakistan, Almanya, Özbekistan, Arjantin ve Hindistan ihracatta öne çıkan diğer ülkeler oldu.

Türkiye'nin 2013-2022 dönemindeki buğday unu ihracatı verileri şöyle:

Yıllar
İhracat (ton)
2022
3.084.200
2021
2.999.850
2020
2.990.410
2019
3.260.960
2018
3.307.140
2017
3.488.210
2016
3.531.620
2015
2.795.710
2014
2.217.960
2013
2.145.090



#Türkiye
#Dünya Bankası
#İhracat
#buğday unu
#ihracat
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