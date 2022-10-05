Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti. Banka dün yayımladığı raporda Türkiye ekonomisi için büyüme öngörüsünü bu yıl için yüzde 4,7'ye yükseltti. Haziran ayında kuruluş 2022 için yüzde 2,3 büyüme tahmini yapmıştı. Dünya Bankası haziranda Ukrayna, Polonya, Rusya, Türkiye ve çevrelerindeki ülkeleri kapsayan bölgede GSYH'de yüzde 2,9 daralma görüleceğini öngörmüştü ancak son rapor ile bu tahmin revize edilerek yüzde 2'ye indi.

Bu durum, bazı ülkelerde salgın hastalık döneminde devreye alınan ekonomiyi destekletyici uygulamaların yanısıra bölgedeki büyük ekonomilerden bazılarının da beklentileri aşacak şekilde dirençli olduğuna işaret etti.

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DOĞU AVRUPA İÇİN RESESYON İHTİMALİ

Dünya Bankası, Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde 2023'te zayıf da olsa ekonomik büyüme görüleceğini, ancak Rusya'nın Avrupa Birliği'ne (AB) enerji sevkiyatını kesmesi nedeniyle bahsi geçen ülkelerin resesyona girme ihtimali bulunduğu ifade edildi.

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Dünya Bankası, Rusya ve Ukrayna savaşının etkilerini gerekçe göstererek Avrupa ve Orta Asya bölgelerinde GYSH'nin 2022'de yüzde 0,2 daralmasını ve 2023'te yüzde 0,3 büyümesini beklediğini belirtti.