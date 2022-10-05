Ekonomi Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
DÜNYA EKONOMİSİ

Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Dünya Bankası, Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini yüzde 2,3'ten yüzde 4,7'ye yükseltti. Bankanın raporunda Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri için ekonomik olarak büyüme beklenildiği açıklandı.

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Haber Merkezi Reuters
Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
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Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti. Banka dün yayımladığı raporda Türkiye ekonomisi için büyüme öngörüsünü bu yıl için yüzde 4,7'ye yükseltti. Haziran ayında kuruluş 2022 için yüzde 2,3 büyüme tahmini yapmıştı. Dünya Bankası haziranda Ukrayna, Polonya, Rusya, Türkiye ve çevrelerindeki ülkeleri kapsayan bölgede GSYH'de yüzde 2,9 daralma görüleceğini öngörmüştü ancak son rapor ile bu tahmin revize edilerek yüzde 2'ye indi.

Bu durum, bazı ülkelerde salgın hastalık döneminde devreye alınan ekonomiyi destekletyici uygulamaların yanısıra bölgedeki büyük ekonomilerden bazılarının da beklentileri aşacak şekilde dirençli olduğuna işaret etti.

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DOĞU AVRUPA İÇİN RESESYON İHTİMALİ

Dünya Bankası, Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde 2023'te zayıf da olsa ekonomik büyüme görüleceğini, ancak Rusya'nın Avrupa Birliği'ne (AB) enerji sevkiyatını kesmesi nedeniyle bahsi geçen ülkelerin resesyona girme ihtimali bulunduğu ifade edildi.

Dünya Bankası, Rusya ve Ukrayna savaşının etkilerini gerekçe göstererek Avrupa ve Orta Asya bölgelerinde GYSH'nin 2022'de yüzde 0,2 daralmasını ve 2023'te yüzde 0,3 büyümesini beklediğini belirtti.

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