Ekonomi Türkiyeye 500 milyon dolarlık Kovid-19 desteği
DÜNYA EKONOMİSİ

Türkiye'ye 500 milyon dolarlık Kovid-19 desteği

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) müdahalesi için 500 milyon dolarlık ek finansmanı onayladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Dünya Bankasından Türkiyeye 500 milyon dolarlık Kovid-19 desteği
Foto/arşiv

Dünya Bankası açıklamasına göre, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye'nin Kovid-19'un etkilerine müdahalesini desteklemek amacıyla "Türkiye Kovid-19 Sağlıkta Acil Durum Projesi" için 500 milyon dolarlık ek finansmanı onayladı.

Bu finansman, bankanın Kovid-19 Stratejik Hazırlık ve Müdahale Programı kapsamında onayladığı 100 milyon dolarlık krediyi tamamlayıcı etkiye sahip bulunuyor. Ek finansman, Türkiye'de Kovid-19 aşılarına güvenli ve etkili erişimi sağlamak için orijinal kredinin ölçeğini artırırken, salgına karşı genişletilmiş müdahalenin de bir bölümünü oluşturuyor.

Buna ek olarak Asya Altyapı ve Yatırım Bankası'ndan (AIIB), 250 milyon dolarlık eş finansman sağlanacak. Proje, şu an ve ileride satın alınan aşıların maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunacak.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame, Türkiye'nin Kovid-19 aşı programının yetkililer tarafından hızlı bir şekilde uygulandığını ve Kovid-19'a müdahale kapsamında en başarılı ve kapsayıcı aşılama programlarından bir tanesinin yürütüldüğünü belirtti.

Kouame, "Dünya Bankası, bu projeyle Türkiye'deki hayatların kurtarılmasına katkıda bulunmaktan çok mutlu" ifadesini kullandı.

Projenin Görev Ekibi Lideri Nadwa Rafeh ise bu projenin hükümetin salgın boyunca olumsuz etkilenmiş olabilecek aktiviteler ve reformlar konusundaki finansal kapasitelerine odaklanmasına izin vereceğini aktardı.

Rafeh, şu ifadeleri kullandı:

"Hükümet, sağlıklı yaşam merkezleri ağı aracılığıyla bulaşıcı olmayan hastalıkların vaka yönetiminin güçlendirilmesi ve halk sağlığı tehditlerine ve acil durumlara karşı hazırlığın iyileştirilmesi gibi devam etmekte olan kilit reform faaliyetlerini güçlendirebilecek."

Proje, 5 yılı geri ödemesiz olmak üzere, 10,5 yıl vadeli bir Yatırım Projesi Finansmanı (IPF) aracıyla finanse ediliyor.

Türkiyenin gökyüzündeki en vurucu gücü

Türkiye'nin gökyüzündeki
en vurucu gücü

'Savaşan Şahin'ler kadın pilotların kumandasında vatanı koruyor.
Çalıların arasından çıktı

Çalıların arasından çıktı

Ormanda hayvanları için ot toplayan köylüler buldu.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktardan Şuşaya ziyaret: Yüksek teknoloji ile mana alemi burada birleşiyor

Öğrenciler ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar.

​Paralar bugünden itibaren hesaplara aktarılıyor.

​Kiracı yükümlülüklerini yerine getiriyorsa 10 sene dolmadan tahliye edilemez.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.