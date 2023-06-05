Dünya gıda fiyatları iki yılın en düşük seviyesinde

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yapılan mayıs ayı derlemesini açıklandı. Dünya gıda fiyatları mayıs ayında son iki yılın dip seviyesine geriledi. Dünya gıda fiyatları endeksi mayıs ayında şeker ve et fiyatlarındaki artışlara rağmen bitkisel yağlar, tahıl ve süt ürünlerindeki sert düşüşlerin etkisiyle geriledi. Gıda fiyatlarının iki yılın en düşük seviyesine gerilediği belirtildi.