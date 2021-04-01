Ekonomi Yerli otomobile sürpriz bir isim daha Dünyaca tanınan tasarımcı Murat Günak, TOGG Tasarım Lideri oldu
OTOMOTİV

Dünyaca tanınan tasarımcı Murat Günak, TOGG Tasarım Lideri oldu! Murat Günak kimdir?

Yerli otomobile sürpriz bir isim daha: Dünyaca tanınan tasarımcı Murat Günak, TOGG Tasarım Lideri oldu

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) tasarım çalışmalarına başından beri danışman olarak destek veren Volkswagen ve Mercedes-Benz'in eski baş tasarımcısı Murat Günak, 1 Nisan'dan itibaren şirkette "tasarım lideri" olarak tam zamanlı görev yapacak. "Tersine göçle" TOGG'a katılan kişi sayısı Murat Günak ile 23'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Dünyaca tanınan tasarımcı Murat Günak, TOGG Tasarım Lideri oldu! Murat Günak kimdir?
Yerli otomobil TOGG

TOGG'un LinkedIn hesabından yapılan görüntülü paylaşımda, "#YeniLigeYolculuk'a başlarken danışman olarak yanımızda olan dünyaca ünlü tasarımcımız Murat Günak, 1 Nisan itibarıyla TOGG Tasarım Lideri olarak ekibimize katıldı." ifadesi kullanıldı.

Yerli otomobile sürpriz isim
EKONOMİ
Yerli otomobile sürpriz isim

Paylaşımda yer alan kısa videoda, TOGG hesabından, Murat Günak'a "Sevgili Murat Günak; başından beri danışman olarak eşlik ettiğiniz yolculuğumuza bugünden itibaren 'TOGG Tasarım Lideri' olarak devam edecek olmanızdan mutluluk duyuyoruz. TOGG ailesine hoş geldiniz." ifadeleriyle mail atıldığı görülüyor.

Meteoroloji anlık topladığı uyarı ve verileri TOGG'a iletecek: Dünya çapında örnek teşkil edecek
EKONOMİ
Meteoroloji anlık topladığı uyarı ve verileri TOGG'a iletecek: Dünya çapında örnek teşkil edecek

Murat Günak kimdir?


İstanbul doğumlu olan Murat Günak, ortaokulu İstanbul'da bitirdikten sonra Almanya'nın Kassel kentindeki Güzel Sanatlar Akademisi'nde endüstriyel tasarım bölümünde eğitim aldı.

Mezun olduktan sonra 2 yıl Ford Almanya'da çalışan ve daha sonra 8 yıl Mercedes-Benz'de tasarımcılık yapan Günak, 1994 yılında Peugeot'ya Tasarım Şefi olarak atandı. Günak, 1998'de Mercedes-Benz ve DaimlerChrysler'e tüm binek otomobiller için Başkan Yardımcısı olarak geri döndü.

TOGG yerli otomobilin bataryasının ayrıntılarını açıkladı
TEKNOLOJİ
TOGG yerli otomobilin bataryasının ayrıntılarını açıkladı

Nisan 2003'te Volkswagen marka grubu tasarım ekibine katılan ve 1 Ocak 2004'te Volkswagen Grubu'nun Tasarım Müdürü olarak görev alan Günak, görevi sırasında gruptaki tüm markaların tasarım faaliyetlerinden sorumlu oldu.

  • Günak'ın tasarımını yaptığı otomobiller arasında Mercedes SLK, Mercedes C Serisi, Peugeot 206, Volkswagen Eos ve Volkswagen Golf GTI bulunuyor.

Yerli otomobilde önemli gelişme: Türkiye'de üretilecek
EKONOMİ
Yerli otomobilde önemli gelişme: Türkiye'de üretilecek

"Tersine göçle" TOGG'a katılanların sayısı 23 oldu

Öte yandan, bugüne dek "tersine göçle" TOGG'a katılan kişi sayısı, Murat Günak'la 23'e yükseldi.

Söz konusu gelişme, "TOGG'un tersine göç konusuna katkı sağladığı" şeklinde yorumlanıyor.

Türkiye'nin otomobili TOGG'da bir yılda neler oldu? İşte merak edilenler
OYNAT 02:45
Türkiye'nin otomobili TOGG'da bir yılda neler oldu? İşte merak edilenler
Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait doğuştan elektrikli TOGG ile tanıştığımız yeni lige yolculuk buluşması üzerinden tam bir yıl geçti. İşte bu bir yılda tüm yapılanlar TOGG'un resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.


Abone Ol Google News
9 ayda her şeyini kaybetti

9 ayda her şeyini kaybetti

Hayvanlarını satıp şehre yerleşmişti ağlayarak köyüne döndü.
Yerli otomobile sürpriz bir isim daha

Yerli otomobile sürpriz bir isim daha

'Tersine göçle' TOGG'a katılan kişi sayısı 23'e yükseldi.
Akşener AYMnin HDPnin kapatılması istemli iddianameyi iadesini değerlendirdi: Ben hukukçu değilim

Arızalanan gemi yalılara çarpmaktan son anda kurtuldu.

'Gök taşı' diye 5 yıl sakladı, bakın ne çıktı.

Şaşırtan araştırma

Şaşırtan araştırma

Erkek 'yanık lastik' kadın 'çürümüş soğan' kokusu alıyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan rakamları açıkladı.

Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadığı video infial yarattı: O video 'kurgu' çıktı
Gündem

Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadığı video infial yarattı: O video 'kurgu' çıktı

Adana’da Kemal A, kendisini terk ettiği öne sürülen Ceren isimli sevgilisinin arkadaşı Anıl H'yi rehin alıp, boğazına bıçak dayayarak küfür ve tehditler savurduğu görüntüleri genç kıza gönderdi. Genç kızın ihbarı üzerine gözaltına alınan, ifadesinde görüntülerin kurgu olduğunu öne süren Kemal A. serbest bırakıldı. Polisin bilgisine başvurduğu Ceren ile boğazına bıçak dayanan arkadaşı Anıl H. de şikayetçi olmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden olurken, Kemal A. bugün Anıl H. ile birlikte çektiği videoyu paylaşarak, olayın kurgu olduğunu öne sürdü.
HDP ‘PKK ile aranıza sınır koyun’ diyen Alman Bakana tepkili
Gündem

HDP ‘PKK ile aranıza sınır koyun’ diyen Alman Bakana tepkili

HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “HDP'den PKK ile arasına belirgin bir sınır koymasını bekliyoruz” açıklamasında bulunmuştu. HDP, Alman bakana kendilerini kriminalize ettiği eleştirisinde bulunarak tepki gösterdi.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Üçüncü piki yaşıyoruz, 15-20 günlük süreçte herkesin çok hassas olması gerekiyor
Gündem

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Üçüncü piki yaşıyoruz, 15-20 günlük süreçte herkesin çok hassas olması gerekiyor

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında şu anda üçüncü pikin yaşandığını belirterek, geçen kasım ayındaki gibi büyük bir dalganın olmaması için özellikle 15-20 günlük süreçte herkesin çok hassas olmasını beklediklerini söyledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.