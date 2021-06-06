Ekonomi Dünyada bir ilk El Salvador Bitcoini ulusal para olarak kabul edecek
DÜNYA EKONOMİSİ

Dünyada bir ilk: El Salvador Bitcoin'i ulusal para olarak kabul edecek

Orta Amerika'daki El Salvador, Bitcoin'i ulusal para olarak kabul edecek ilk ülke olmaya hazırlanıyor. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkenin Bitcoin teknolojisini kullanarak modern finansal altyapı oluşturmak için dijital cüzdan şirketi Strike ile ortaklık kurduğunu söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Dünyada bir ilk: El Salvador Bitcoini ulusal para olarak kabul edecek
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Birçok ülke kripto para birimleriyle ilgili düzenlemelere hazırlanırken El Salvador, Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul edecek ilk ülke olmak için çalışmalara başladı. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Miami’de düzenlenen ve tarihin en büyük Bitcoin etkinliği olarak nitelendirilen Bitcoin 2021’de açıklama yaptı.

BBC Türkçe'nin haberine göre; El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele yayınlanan videoda yaptığı açıklamada ülkenin bitcoin teknolojisini kullanarak modern finansal altyapı oluşturmak için dijital cüzdan şirketi Strike ile ortaklık kurduğunu ifade etti. Bitcoin, El Salvador'un resmi para birimi olan ABD doları ile birlikte kullanılacak. Başkan Nayib Bukele, Bitcoin'in yurtdışında yaşayan Salvadorluların eve ödeme göndermesini kolaylaştıracağını söyledi.

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  • Florida'daki bir Bitcoin konferansında konuşan Bukele, "Kısa vadede bu, istihdam yaratacak ve kayıtlı ekonomi dışındaki binlerce kişiye finansal katılım sağlamaya yardımcı olacak" dedi ve ülkeye yatırımı artırabileceğini de sözlerine ekledi.

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