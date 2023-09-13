Dünyada ilk defa test edilecek: Ruanda nükleer test reaktörünün kurulması için imzayı attı

ABD Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı, kıtalararası balistik füze denemesi yapıldığını duyurdu. Silahsız bir Minuteman III kıtalararası balistik füzesinin test amaçlı fırlatıldığını açıklayan Komutanlık, "Bu fırlatma, ABD’nin nükleer caydırıcılığının emniyetli, güvenilir ve etkili olduğunu göstermek amacıyla yapılan rutin ve periyodik faaliyetlerin bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.