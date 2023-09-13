Dünyada ilk defa test edilecek: Ruanda nükleer test reaktörünün kurulması için imzayı attı

Nükleer santral (Foto: Arşiv)
Ruanda Atom Enerji Kurulu'nda yapılan açıklamaya göre, Kanada-Almanya menşeili "Dual Fluid Enerji" şirketi ve Kurul, ülkeye yeni bir nükleer test reaktörünün kurulması için imza attı.
Nükleer tesisin 2026'da faaliyete geçmesi planlanırken, "çift akışkanlı reaktör" (DFR) adını taşıyan yeni teknolojinin testleri 2028'de tamamlanacak.
Yaklaşık 75 milyon dolar harcanacak
Ruanda hükümeti, proje için alan ve altyapı sağlarken tüm teknik işlerden şirket sorumlu olacak.
Daha az radyoaktif atık çıkaran yeni tekniğin denenmesi için kurulacak tesise yaklaşık 75 milyon dolar harcanacak.
Güney Afrika'nın ardından ikinci ülke olacak
Anlaşma kapsamında, Ruandalı bilim insanları nükleer alanda pratik eğitim alma imkanına da sahip olacak.
Afrika'da halihazırda sadece Güney Afrika'da nükleer enerji tesisi bulunuyor.