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Ekonomi

Dünyada ilk defa test edilecek: Ruanda nükleer test reaktörünün kurulması için imzayı attı

Ruanda, dünyada ilk defa test edilecek bir nükleer reaktörün ülkeye kurulması için Kanada-Almanya menşeili bir şirketle anlaşma imzaladı. Daha az radyoaktif atık çıkaran yeni tekniğin denenmesi için kurulacak tesise yaklaşık 75 milyon dolar harcanacak.

00:02 . 13/09/2023 Çarşamba
AA
Nükleer santral (Foto: Arşiv)

Nükleer santral (Foto: Arşiv)

Ruanda Atom Enerji Kurulu'nda yapılan açıklamaya göre, Kanada-Almanya menşeili "Dual Fluid Enerji" şirketi ve Kurul, ülkeye yeni bir nükleer test reaktörünün kurulması için imza attı.

Nükleer tesisin 2026'da faaliyete geçmesi planlanırken, "çift akışkanlı reaktör" (DFR) adını taşıyan yeni teknolojinin testleri 2028'de tamamlanacak.

Yaklaşık 75 milyon dolar harcanacak

Ruanda hükümeti, proje için alan ve altyapı sağlarken tüm teknik işlerden şirket sorumlu olacak.

Daha az radyoaktif atık çıkaran yeni tekniğin denenmesi için kurulacak tesise yaklaşık 75 milyon dolar harcanacak.

Güney Afrika'nın ardından ikinci ülke olacak

Anlaşma kapsamında, Ruandalı bilim insanları nükleer alanda pratik eğitim alma imkanına da sahip olacak.

Afrika'da halihazırda sadece Güney Afrika'da nükleer enerji tesisi bulunuyor.




#Ruanda
#nükleer enerji santrali
#Güney Afrika
#Almanya
#Kanada
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