Dünyadaki her iki uçaktan birine TEI parça üretiyor TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, dünyadaki her iki uçaktan birine parça ürettiklerini söyledi. Akşit, "Şu an havada 40 binden fazla uçak var. Dünyadaki her iki uçaktan biri TEI parçaları ile uçuyor. Bu da abartılmış bir ifade değildir. Avrupa’daki tüm ülkelerin motor şirketlerine mal ve hizmet satıyoruz" dedi.

