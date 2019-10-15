Ekonomi Dünyanın en büyük halka arzı bu hafta başlıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Dünyanın en büyük halka arzı bu hafta başlıyor

Dünyanın en büyük halka arzı olarak da bilinen Aramco'da yeni bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan Prensi Mohammed bin Salman'ın ülke ekonomisini yeniden düzenleme planlarının odağına yerleştirdiği, petrol şirketi Aramco'nun halka arz sürecinin bu hafta başlatılması bekleniyor.

Haber Merkezi DHA
Suudi petrol şirketi Aramco'ya ait tesis.
Suudi petrol şirketi Aramco'ya ait tesis.

Financial Times'ın haberine göre, Kasım ayı içinde Tadawul Borsası'nda yapılması planlanan halka arz yolu ile Aramco'nun yüzde 3.0 payını satmayı planlıyor.

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Suudi Arabistan hükümeti, Aramco'nun Tadawul Borsası'na kote edilmesine ilişkin kararı bu hafta imzalayacak. Hükümetin kararının ardından Aramco yönetim Kurulu'nun halka arza yeşil ışık yakması bekleniyor.

Suudi petrol şirketi Aramco'ya ait tesis.

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DÜŞÜNÜLENDEN YAKIN OLACAK

Aramco Yönetim Kurulu Başkanı Yasir al-Ramayyan da dün yaptığı açıklamada, çok uzun süredir beklenen halka arzın yapılmasının yakın olduğunu belirterek, "Halka arz sizin düşündüğünüzden daha yakında gerçekleşecek" dedi.

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