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Ekonomi Dünyanın en büyük sondaj şirketi iflas ediyor
DÜNYA EKONOMİSİ

​Dünyanın en büyük sondaj şirketi Valaris iflas ediyor

Dünyanın en büyük sondaj şirketi iflas ediyor

Sondaj alanında dünyanın en büyük şirketi olarak bilinen İngiliz Valaris iflas ediyor. Petrol fiyatlarının düşmesi ve koronavirüs nedeniyle enerji talebinin azalmasıyla zor günler geçiren şirket 7 milyar dolarlık borç yüküne daha fazla dayanamayarak iflas mahkemesine başvurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

16 sondaj gemisi ve 74 adet açık deniz kuyusuyla bu alanda dünyanın en büyüğü olan Valaris, ödeyemediği bonoların ardından iflas mahkemesine başvurdu.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Valaris CEO'su Thomas Burke, enerji sektöründeki ciddi küçülmeye dikkat çekerek, daralmaya ayak uydurmak ve daha güçlü bir şirket için bu adımı atmak zorunda olduklarını belirtti.

Şirketin 7 milyar dolarlık borç yükü olduğu ifade ediliyor.

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4.3 MİLYAR DOLARLIK BORÇ BATAĞI

Londra merkezli Valaris, 2019 yılında Ensco ve Rowan'ın birleşmesiyle ortaya çıkmıştı ve kısa süre önce 4.3 milyar dolarlık borç batağındaki rakipleri Noble, dünyanın en büyük derin su kuyusu sahiplerinden Transocean ve Oklahomalı Chesapeake de iflas başvurusunda bulunmuştu.

  • 2014 yılı ortasında 100 doları aşan petrol fiyatları pandemi döneminde 30 doların altına inmiş ve corona virüs nedeniyle enrjiye olan talebin sert düşmesiyle sektör olumsuz etkilenmişti.

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