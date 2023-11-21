Dünyanın en eski bankası Monte Paschi'de satış süreci başladı

Monte Paschi
İtalya, kurtarılan Monte dei Paschi di Siena'nın yüzde 25 hissesini satarak 920 milyon euro (1 milyar $) gelir elde ederek dünyanın en eski bankasını başarısız ilk girişimden iki yıl sonra yeniden özelleştirme planlarında mesafe aldı.
Güçlü talep dolayısıyla İtalya başlangıçta yüzde 20 olarak belirlenen arz büyüklüğünü artırdı. Talep dolayısıyla satışta iskonto Monte Paschi hisselerinin Pazartesi günkü kapanış fiyatı olan 3.07 euroya kıyasla yüzde 4,9 seviyesinde kaldı. İtalya, söz konusu iskonto oranını yüzde 6 seviyesinde öngörmüştü.
Bloomber HT'de yer alan habere göre; Bankanın hızlandırılmış talep yöntemiyle gerçekleşen satış işlemine BofA Securities, Jefferies ve UBS Europe aracılık etti.
İtalya'nın kurtarma paketi sırasında Avrupa Birliği rekabet otoriteleriyle mutabık kaldığı taahhütler, Roma'nın bankadaki yüzde 64'lük hissesinin tamamını satmasını gerektiriyor. Pazartesi günkü işlem tamamlandığında, İtalya'nın bankadaki hisse oranı yüzde 39'a düşecek.