Dünyanın en eski bankası Monte Paschi'de satış süreci başladı

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, ülkesinin günlük petrol üretimini gelecek yıl 4 milyon varile yükseltmeyi hedeflediğini söyledi. Ovci, iktidara geldiklerinde petrol üretiminin günlük 2 milyon 100 bin varil seviyesinde olduğunu bugün ise bunun 3 milyon 400 bin varile yükseldiğini ifade etti.