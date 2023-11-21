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Ekonomi

Dünyanın en eski bankası Monte Paschi'de satış süreci başladı

İtalya, dünyanın en eski bankası Monte Paschi'nin özelleştirilmesinde ilk adımı attı. Kurtarılan bankanın yüzde 25 hissesi satılarak 920 milyon euro (1 milyar $) gelir elde edildi. Bankanın hızlandırılmış talep yöntemiyle gerçekleşen satış işlemine BofA Securities, Jefferies ve UBS Europe aracılık etti.

12:12 - 21/11/2023 Salı
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Monte Paschi

Monte Paschi

İtalya, kurtarılan Monte dei Paschi di Siena'nın yüzde 25 hissesini satarak 920 milyon euro (1 milyar $) gelir elde ederek dünyanın en eski bankasını başarısız ilk girişimden iki yıl sonra yeniden özelleştirme planlarında mesafe aldı.


Yapılan satış İtalya'ya Borsada işlem gören en büyük beşinci bankası için daha kalıcı bir çözüm arayışında zaman kazandırdı.

Güçlü talep dolayısıyla İtalya başlangıçta yüzde 20 olarak belirlenen arz büyüklüğünü artırdı. Talep dolayısıyla satışta iskonto Monte Paschi hisselerinin Pazartesi günkü kapanış fiyatı olan 3.07 euroya kıyasla yüzde 4,9 seviyesinde kaldı. İtalya, söz konusu iskonto oranını yüzde 6 seviyesinde öngörmüştü.


Yükselen faiz oranlarının İtalyan bankalarının kârlarını rekor seviyelere çıkarmasıyla birlikte bankanın net gelirin bu yıl 1,1 milyar euroyu aşacağı tahmin ediliyor.

Bloomber HT'de yer alan habere göre; Bankanın hızlandırılmış talep yöntemiyle gerçekleşen satış işlemine BofA Securities, Jefferies ve UBS Europe aracılık etti.


İşlemin bir parçası olarak Roma, küresel koordinatörlerin onayı olmadan 90 gün boyunca piyasada daha fazla hisse satmamayı taahhüt etti.

İtalya'nın kurtarma paketi sırasında Avrupa Birliği rekabet otoriteleriyle mutabık kaldığı taahhütler, Roma'nın bankadaki yüzde 64'lük hissesinin tamamını satmasını gerektiriyor. Pazartesi günkü işlem tamamlandığında, İtalya'nın bankadaki hisse oranı yüzde 39'a düşecek.




#Monte Paschi
#Bankacılık
#İtalya
#Özelleştirme
2 gün önce
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