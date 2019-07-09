Dünyanın en hızlı trenlerine sahip ülkeleri

World Economic Forum verilerine göre, Türkiye hızlı trene sahip 9’uncu ülke olarak kayıtlara geçti.

Araştırma, trenlerin maksimum çalışma hızı ve hız rekorları baz alınarak hazırlanırken, Türkiye’nin YHT bünyesinde barınan trenlerinin 250 km/s çalışma hızı ve 303 km/s rekoru olduğu görüldü.

Listenin liderliğini de Japonya üstlenirken, trenlerinin 320 km/s çalışma hızı ve 603 km/s‘lık rekora sahip olduğu kaydedildi. Fransa ise listenin ikinci sırasında yer alırken, 575 km/s rekoru olduğu görüldü.Dünya tren sistemi totalinin yüzde 60’ına sahip olan Çin’in de 350 km/h çalışma saati ve 603 km/h rekoru ile listede 3’üncü olduğu görüldü.

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