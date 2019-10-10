Ekonomi Dünyanın en kaliteli arı sütü Orduda Gramı 7 kilosu 7 bin lira
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dünyanın en kaliteli ’arı sütü’ Ordu’da: Gramı 7 kilosu 7 bin lira

Dünyanın en kaliteli ’arı sütü’ Ordu’da: Gramı 7 kilosu 7 bin lira

Ordu’da aile bütçesine katkıda bulunmak için arı sütü üretimi gerçekleştiren kadın çiftçiler zoru başardı. Kadın çiftçiler, temel kalite parametresi en az 1,4 değere sahip olan arı sütünde büyük bir başarı elde ederek temel kalite parametresi 2,1 olan dünyanın en kaliteli arı sütü üretimini gerçekleştirdiler. Arı sütünün 1 gramı 7 lira, kilosu ise 7 bin liradan alıcı buluyor.

Haber Merkezi IHA
Arı sütünün 1 gramı 7 lira, kilosu ise 7 bin liradan alıcı buluyor.
Arı sütünün 1 gramı 7 lira, kilosu ise 7 bin liradan alıcı buluyor.

Dünyanın en pahalı sütleri arasında yer alan arı sütü üretimini teşvik etmek amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Mayıs ayında ‘Önder Kadın Çiftçiler Yetiştirmeye Yönelik Arı Sütü Eğitimi Projesi’ başlatıldı. Proje kapsamında arı sütü üretimi ile ilgili eğitim alan kadın çiftçiler, eğitim sonrası kilosu kalitesine göre 5-7 bin lira arasında değişen arı sütü üretmek için değişik ilçelerde çalışmaya başladılar.

Bu sütün kilosu 20 bin TL
OYNAT 03:00
Bu sütün kilosu 20 bin TL
Türkiye'de az miktarda üretilen ve birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen arı sütünün toptan satıldığında 5 bin TL'ye, kovandan üretilen gözlerle gram gram satılması halinde ise kilogram fiyatının 15-20 bin TL seviyelerinde olduğu belirtildi


Dünyanın en kaliteli arı sütü Ordu’da

  • Yaklaşık 5 aylık süre zarfında çalışmalarını sürdüren kadın çiftçiler, yapılan analizler sonucunda arı sütünün fiyatının belirlenmesinde temel kalite parametresi olan ve en az 1,4 değere sahip olması gereken arı sütünde müthiş bir başarıya imza attılar. Yapılan ölçümlerde çiftçilerin ürettiği arı sütü temel kalite parametresi 2,1 olarak belirlendi.

Kadın çiftçileri ağırlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kadın çiftçilerin arı sütüyle tüm dünyaya örnek olacak bir çalışma ortaya koyduklarını ifade etti. Güler, “Kadın çiftçilerimiz büyük bir başarıya imza attılar. Arı sütünün temel kalite parametre değeri 1,4 olması gerekirken, bizim arı sütünün değeri 2,1 olarak belirlendi. Yani bu harikulade bir değer. Dolayısıyla biz bal üretiminin ardından arı sütünde de Türkiye’de başa güreşiyoruz. Mademki Türkiye Çin’den sonra balda dünya ikincisi, Ordu ise madem Türkiye birincisi, bize de katma değeri en yüksek ürün yapmak yaraşır. Bizde Büyükşehir Belediyesi olarak destekliyoruz. Şu anda 2,1 değeriyle çok yüksek bir arı sütü üretebilmenin mutluluğu içindeyiz” dedi.

İHA
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kadın çiftçilerin arı sütüyle tüm dünyaya örnek olacak bir çalışma ortaya koyduklarını ifade etti.

Güler, şöyle devam etti:

Türkiye Çin’den sonra bal üretiminde dünya ikincisi, Ordu ise Türkiye birincisi. Biz dedik ki, bu kadar bal üretiyoruz acaba katma değeri yüksek diğer ürünlere girebilir miyiz? Bu noktada en kıymetli ürünlerden birisi arı sütü. Bu elimdeki bir arı sütünün değeri büyük boy bir teneke balın yarısı kadar. Çok kıymetli. Türkiye, yılda 20 ton arı sütü ihraç ediyor. Biz ise yaklaşık 1 ton arı sütü üretiyoruz. Bal üretiminde dünya ikincisi olduğumuz halde 1 ton kadar üretiyoruz. Bu açığı kapatacağız.

İHA
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler 'Türkiye Çin’den sonra bal üretiminde dünya ikincisi, Ordu ise Türkiye birincisi' dedi.

Gramı 7 lira, kilosu 7 bin lira

  • İnsan sağlığına birçok yönden olumlu etkisi olan ve dünyanın en pahalı sütleri arasında gösterilen arı sütünün 1 gramı 7 lira, kilosu ise 7 bin liradan alıcı buluyor.

Arı sütü özellikle bağışıklık sistemini düzenleyen, aynı zamanda kök hücrelere uyarıcı etki yapan özelliğe sahip olan bir ürün olarak biliniyor. Vücut performansını ve dayanıklılığı artıran arı sütü, aynı zamanda yaşlanmayı geciktirici ve hücre yenilenmesi sağlayan özelliği ile dikkat çekiyor.

Gramla sağılan arı sütü, üreticilerin yüzünü güldürüyor
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Her yıl nisan ayı içerisinde sağımına başlanan ve eylül ayına kadar hasadı devam eden arı sütü kovanlardan çıkartılmaya başlandı.
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İlaç ve kozmetik sektöründe kullanılan, vücuttaki ölü hücreleri canlandırması ve çocuğu olmayan çiftlerin de tercihlerinin başında gelen arı sütü, büyük bir zahmetle hasat yapılıyor.
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Bir petekten tek seferde en fazla 10 gram arı sütü alabilmek adına başlatılan ve 4 süren işlem sonunda, çerçeveler çıkartılarak, hasada başlanıyor.
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Özel kaşık kullanılarak, metal ile temas ettirilmeden renkli cam kaplara aktarılan arı sütü, ardından çok bekletilmeden dondurucularda muhafaza altına alınıyor.
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Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, bal üretimi ve ana arı üretiminin yanında arı sütü üretiminin arıcılara ciddi bir gelir kapısı olacağını belirterek, “Birlik olarak bizim amacımız, üreticilerimizi farklı arı ürünlerine yönlendirmek. Arının sadece baldan ibaret olmadığını, arı sütünün de bunun içerisinde olduğunu üreticilerimize sürekli olarak anlatıyoruz” dedi.
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DOKTORLAR TAVSİYE EDİYOR, VÜCUTTAKİ ÖLÜ HÜCRELERİ CANLANDIRIYOR: Arı sütünün, arının ürettiği en faydalı ürünlerden biri olduğuna dikkat çeken Çiftçi, birçok faydasının yanında en önemlilerinden birinin, vücutta ölen hücreleri canlandırmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Başta çocuklar olmak üzere yaşlılara ve tüm yaş gruplarına önerebiliyoruz. Arı ürünlerinin tamamının aslında doktor tavsiyesi ile tüketilen ürünler olması, bizim en büyük direğimiz.”
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PİYASADA SAHTELERİ DE SATILABİLİYOR: Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Akın Çiftçi, arı sütünün piyasada sahtelerinin de bulunduğuna dikkat çekerek, “Sahtesi olmayan ürün kalmadı, merdiven altı üretimler her yerde var. insanlar marketlerin raflarında bile arı sütü bulabiliyorlar. Bizim üreticilerimiz bunları topladıktan sonra buzdolabında korumaya alıyorlar, daha sonra birliğimize getirirken ve gönderim yapacakları zamanda en uygun şekilde muhafaza altına alıp, o şekilde taşıyorlar” şeklinde konuştu.
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BU YIL HEDEF 10 KİLOGRAM ARI SÜTÜ: Yaklaşık 27 yıldır arıcılık ile uğraşan ve şuanda 200 adet petek arısı bulunan Ordulu arıcı Gültekin Bozkurt, arı sütü üretimine, kendilerine teşvik için hibe edilen malzemeler neticesinde başladıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl, yaklaşık 1 kilogram arı sütü ürettiklerini, bu miktarı arttırmayı hedeflediklerini ifade eden Bozkurt, “Şu ana kadar 450 gram kadar üretim yaptık. Yıl sonuna kadar 10 kilogram hedefimiz var. Bu yıl inşallah bunu başaracağız” şeklinde konuştu.
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BİR PETEKTEN TEK SEFERDE 10 GRAM ÜRÜN ALINIYOR, İŞLEM TAM 4 GÜN SÜRÜYOR: Hava şartları elverişli olduğunda, bir petekten 10 gram arı sütü alabilmek için 4 günlük bir işlem yapılması gerektiğini de sözlerine ekleyen Bozkurt, “Bir petek arıdan 4 günde 10 gram arı sütü alabiliyoruz. Aldığımız sütleri gerekli koşullarda saklıyoruz. Uygun koşullarda alınmadığı ve saklanmadığı zaman çok çabuk bozuluyor. Üretimi de bir arıcı için çok zor değil” şeklinde konuştu. Bozkurt, kilosu 10 bin TL’ye kadar satılabilen arı sütü fiyatının, yöreye ve vatandaşların alım gücüne göre değişiklik gösterebildiğini de sözlerine ekledi.
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HEDEF DAHA FAZLA ÜRETİM SAĞLAMAK: Eşiyle birlikte arı sütü üretimi yapan Elif Bozkurt, aldıkları kurs ve destek sonrası başladıkları üretimden memnun olduklarını söyledi. Belirli işlemleri tamamladıktan sonra, özel kaşığı ile hasadını yaptıkları arı sütünü renkli kavanozlara koyup, hemen dondurucuya attıklarını belirten Elif Bozkurt, hedeflerinin bu işe giderek daha da büyütmek olduğunu söyledi.
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Arı sütünün, onlarca önemli faydası olduğuna işaret eden kadın, hemcinslerine de bu tür faaliyetleri gerçekleştirmeleri için tavsiyede bulundu.
Gramla sağılan arı sütü, üreticilerin yüzünü güldürüyor
Karadeniz'de arı kovanlarından gram gram sağılan ve birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 'arı sütü'nün sağımına başlandı.
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