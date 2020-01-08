Ekonomi Dünyanın gözü Türkiyede Asrın projesi bugün açılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dünyanın gözü Türkiye'de: Asrın projesi TürkAkım'ı bugün açılıyor​

Dünyanın gözü Türkiye'de: Asrın projesi bugün açılıyor

Rus gazını Karadeniz altından boru hatları ile Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak olan doğal gaz boru hattı projesi TürkAkım'ı bugün açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılacağı törenle hizmete açılacak doğal gaz boru hattı üzerinden Türkiye'nin gaz sevkıyatında transit riskleri ortadan kalkacakken, Avrupalı’nın gaz ihtiyacı da bu hat üzerinden karşılanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TürkAkım'ının açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin yapacak.
TürkAkım'ının açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin yapacak.

Rusya’dan gelen doğal gazı Karadeniz’in altından Türkiye ve Avrupa’ya ulaştıran TürkAkım doğal gaz boru hattı projesi tamamlandı.

Tarihi projenin açılışı bugün Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı törenle yapılacak.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki temaslarının ardından İstanbul'a geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevin'nden ayrıldı.

31.5 MİLYAR METREKÜP GAZ TAŞINACAK

Türk - Rus ortaklığıyla hayata geçen ve taşıma kapasitesi 31.5 milyar metreküp olan projenin açılışında iki ülkenin liderlerinin bölgesel istikrar ve iş birliği mesajı vermesi bekleniyor.

TürkAkım, Türkiye’yi doğalgazın ilk alıcısı yaparak transit riskleri ortadan kaldıracak, bölgede yaşanacak muhtemel istikrarsızlıklar Türkiye’nin doğalgaz tüketimine etki etmeyecek.

MİLYONLARCA KİŞİNİN GAZ İHTİYACINI KAPSAYACAK

Toplam 3 etaptan oluşan TürkAkım boru hattının Avrupa ayağı olan TürkAkım - 2, Avrupa’ya yıllık 15.75 milyar metreküp gaz verecek.

Böylece milyonlarca Avrupalı’nın gaz ihtiyacı TürkAkım ile karşılanmış olacak.

Deniz kısmı 2018’de bitirilen TürkAkım’ı, Türkiye’deki iç sisteme bağlayacak olan TürkAkım - 1 bölümü de bir yıldan daha kısa rekor bir sürede tamamlandı.

  • Böylece Rusya’dan Türkiye’ye akacak 15.75 milyar metreküp doğalgaz için vanalar açılmaya hazır hale geldi.

Tarihi gün yarın: Açılışını Erdoğan ve Putin birlikte yapacak
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Tarihi gün yarın: Açılışını Erdoğan ve Putin birlikte yapacak
Temelleri 5 yıl önce atılan TürkAkım projesinde tarihi gün yarın. Rus gazını Karadeniz'in altından Türkiye ve Avrupa'ya ulaştıracak olan 935 kilometre uzunluğundaki iki hattın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin birlikte yapacak. Hatla birlikte Türkiye gazın ilk alıcısı olacak ve transit riskleri ortadan kalkacak.

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