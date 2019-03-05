Ekonomi Dünyanın ilk gitar şeklindeki oteli 2019da kapılarını açıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Dünyanın ilk gitar şeklindeki oteli 2019’da kapılarını açıyor! Hard Rock Hotel

Dünyanın ilk gitar şeklindeki oteli 2019’da kapılarını açıyor

Florida’da dünyanın ilk gitar şeklindeki binası Hard Rock Hotel’in tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. 2019 yılı tamamlanmadan hizmete açılması beklenen 125 metre yüksekliğinde ve sırt sırta konmuş iki gitar gibi görünen otelin kalıp sistemi tercihinde Doka şirketi tercih edildi.

Haber Merkezi IHA
Hard Rock Hotel açılış için gün sayıyor.
Hard Rock Hotel açılış için gün sayıyor.

Florida’daki yeni Hard Rock Hotel, dünyanın her yerindeki müzik tutkunlarının heyecanını artırmaya hazırlanıyor. Tamamlandığında, sırt sırta konmuş iki gitar gibi görünen otel 638 odaya sahip olacak ve otelin yanı sıra büyük kompleksin içinde 6 bin 500 kişilik bir hard-rock konser salonu da yer alacak. Gitar şeklindeki mimarı tasarım, Hard Rock Cafe International Inc’in gözdesi olacak. Ancak Hard Rock Hotel, şirketin gerçek bir müzik aletine benzeyen bina inşa etme yolundaki ilk girişimi olduğu belirtiliyor. Kulenin merkez çizgisi boyunca yer alan dikey çıtalar gitar teline benzerken, yatay ayırıcılar da gitarın perdelerini andırıyor.

İHA
125 metre yüksekliğinde ve sırt sırta konmuş iki gitar gibi görünen otelin kalıp sistemi tercihinde Doka şirketi tercih edildi.

Mimari tasarımındaki gitar şekli ile dünyada bir ilk olacak zorlu proje için mühendislik çözümünde Doka Otomatik Tırmanır Kalıp Sistemi SCP destek verdiği açıklandı. Bu sistemle binanın değişik geometrik yapısı zorluk olmaktan çıkıyor.

TEK BİR DÜĞMEYE BASARAK TIRMANDIRILAN OTOMATİK KALIP SİSTEMİ

Yapılan bilgilendirmede; otelin yapımı aşamasında tercih edilen modüler kalıp sistemi yüksek katlı binalar için her türlü zemin planı hızlı ve esnek bir şekilde oluşturulabilecek şekilde tasarlandı. Yüksek binaların çekirdeği için kullanılan bu modüler kalıp sistemi ile perde kalıbı ve çalışma platformu az sayıda güçlü hidrolik silindir sayesinde bir defada kaldırılarak bir sonraki döküm katına taşınıyor. SCP otomatik tırmanır kalıp sistemi ile binanın çekirdek kısmı katlardan önde gider ve bu sistem sayesinde döşeme ve perdeler tek seferde dökülebildi. Platform tırmanırken malzeme konteyneri ve beton dağıtıcının da dahil olduğu ağır yükler kaldırabildiği için vinç kapasitesinden tasarruf da elde edildi.

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Kuyumculardan tavsiye: Altına yatırım yapmanın tam vakti
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Manisa Şehzadeler ilçesi kuyumcu esnaflarından Halil Başkentli, yatırım yapmak için 31 Mart yerel seçim sürecini bekleyen vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.
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Başkentli 31 Mart yerel seçimlerinin ardından nisan ve mayıs sezonunun açılmasıyla fiyatların yükselişe geçeceğini belirtti.
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Şu anda altın ve döviz fiyatları biraz daha normal seyrinde devam ediyor. Bu hafta içerisinde 24 ayar külçe altın 225 ile 228 lira arasında hareket etti. Geçtiğimiz aylarda daha düşük ve daha yüksek seviyelerde görmüştük.
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Başkentli 31 Mart seçimlerinden sonra İstanbul’daki toptancılarımızdan edindiğimiz bilgiler ve ekonomistlerin görüşlerine göre nisan ve mayıs aylarında sezonun açılmasıyla birlikte altın fiyatlarının yükselmesini bekliyoruz. Şu an düğün sezonu olmadığı için fazla bir hareket yok diye konuştu.
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ALTINA YATIRIM YAPMANIN TAM VAKTİ: Seçimden sonra Merkez Bankasının piyasaların canlanması adına faizleri düşüreceğini beklediklerini söyleyen Başkentli, bunun da altın fiyatlarını biraz daha tetikleyeceğini dile getirdi.
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Kuyumcu Başkentli Şu anda faizler yüksek. Seçimden sonra Merkez Bankasının piyasalarının canlanması için faizleri düşürme eğilimi olması gerekiyor. Yapılacak olan faiz düşüşü de dövizde bir miktar yükselmeye sebep olabilir diye düşünüyoruz. Bu da altın fiyatlarını biraz daha tetikler. Yatırımcı olarak altına yatırım yapmanın tam vakti. Özellikle seçim sürecine kadar ihtiyacı olanların altın almasını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlardan işçiliği olmayan 22 ayar bilezik, çeyrek altın, ata lira ve reşat tipi altınlara yatırım yapmalarını öneriyoruz dedi.
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ALTINA YATIRIM YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Altın huzursuz ortamı seven bir yatırım aracı, belirsizlik ve tedirginlikler arttığında altına olan talep artıyor. Dünyada yaşanan ekonomik, siyasi ve sosyal dalgalanmalar ve gelişmeler de aynı şekilde altına talep oluşturuyor.
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Altın yatırımı denilince akla çoğunlukla bilezik, cumhuriyet altını ya da çeyrek altın gelir ancak işçilik maliyetinden kaybetmek istemiyorsanız gram altını tercih edebilirsiniz.
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Altını fiziksel saklamak cazip gelse de çalınma, yangın, deprem vs risklerden dolayı sürekli tedirginlik hissettirebilir. Bunun önüne geçmenin yolu; bankada altın hesabı ya da altının fiziksel olması sizin için önemli ise kiralık kasa alternatifini tercih edebilirsiniz.
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Kuyumculardan tavsiye: Altına yatırım yapmanın tam vakti
Yatırım yapmak için özellikle seçim sürecini bekleyen vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Manisalı kuyumcu esnafı Halil Başkentli, "Şu anda yatırımcı olarak altına yatırım yapmanın tam vakti. Özellikle seçim sürecine kadar ihtiyacı olanların altın almasını tavsiye ediyoruz" dedi.


Solucan gübresi için memurluğu bıraktı
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Denizli Adliyesi'nde, 3 bin 300 TL maaşla katip olarak çalışan, evli ve 1 çocuk babası Eyüp Karakuş, ilgisini çeken solucan yetiştiriciliğini araştırmaya başladı. Solucan ve solucan gübresi üretiminin kolay yapılabilir ve az masraflı olması nedeniyle ilgisini çektiğini belirten Karakuş, hobi amacıyla küçük kapalı alanda üretime başladı.
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Çevresindekilerin solucan gübrelerini talep etmeye başlamasıyla Karakuş'un üretimi, süreç içinde arttı. Solucan ve solucan gübresinden kazanç elde edebileceğini gören Karakuş, masabaşı işte çalışmaktansa girişimci olmayı tercih etti.
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Ocak ayında memurluk görevinden istifa eden Karakuş, Pamukkale ilçesine bağlı Irlıganlı Mahallesi'nde kiraladığı 5 bin metrekarelik depoda solucan üretim tesisi kurdu.
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AYDA 80- 100 TONLUK ÜRETİM : Takım elbise giymek yerine tulum ve yağmurluk giymeyi seçen Eyüp Karakuş, işine dört elle sarılarak, Türkiye'nin çeşitli kentlerine gidip, gübrelerini tanıttı. Girişimci Karakuş, aylık 80- 100 ton civarında üretim kapasitesine sahip olduklarını, solucan gübresinin kilosunun 2- 3 liradan satıldığını söyledi.
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Herkesin hayallerinin peşinden koşması gerektiğini belirten Karakuş, İnsanlar memur olmak için çok çabalıyor. On binlerce insan memur olabilmek için sıra bekliyor. Ben de bir zamanlar böyleydim; ancak hiçbir zaman memur olarak kalmayı düşünmedim. İçimde bir girişimcilik ruhu vardı. Bundan dolayı memuriyette kazandığım parayı bu işte kullanmayı denedim. Şu an Türkiye'de büyük sayılabilecek bir tesisin sahibiyim dedi.
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'24 SAAT BENİM İÇİN ÇALIŞIYORLAR': Ailesinin bu süreçte kendisine hep destek olduğunu dile getiren Karakuş, Tesisimde 100 milyona yakın solucanım var. Bu iş sayesinde daha fazla para kazanıyorum ve daha az yoruluyorum. Solucanlarla ilgilenmekten çok memnunum. Burada tüm stresimi atıyorum. Dünyayla bağlantımı koparıyorum. Solucanlar benden sadece yemek ve su istiyorlar. Başka bir şey istemiyorlar ve 24 saat benim için çalışıyorlar diye konuştu.
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'10 YILDA KAZANACAĞIM PARAYI 1 YILDA KAZANIYORUM': Hedefinin ihracat yapmak olduğunu ve 6 ülkeden iş insanlarıyla görüşmelerinin sürdüğünü belirten Eyüp Karakuş, Solucan ve solucan gübresi üretimiyle kazancım çok arttı. Memuriyette 10 yılda kazanacağım parayı, 1 yıl içerisinde bu iş sayesinde kazanabiliyorum. Ürünlerimi yurt dışına pazarlamak istiyorum dedi.
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Karakuş Azerbaycan, Katar, Makedonya, Bulgaristan, Danimarka ve Hollanda ile görüşme halindeyiz. Bunu başarırsam gelirim, 5- 6 kat daha artacak. Yakın zamanda 2 ülkeyle anlaşma imzalayacağız. Katar'a hem gübre ihracatı hem de ortak üretim tesisi kurmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda imza aşamasına geldik diye konuştu.
Solucan gübresi için memurluğu bıraktı
Denizli'de yaşayan Eyüp Karakuş (34), ilgi duyup, araştırdığı solucan gübresinin üreticiliği için adliyedeki işinden 2 ay önce istifa etti. Masabaşında çalışmak yerine girişimci olmayı tercih ettiğini belirten Karakuş, solucan gübresi üretim tesisi kurdu. Memurluktan 1 yılda elde ettiği geliri, bu işle 1 ayda kazandığını kaydeden Karakuş, ihracat için 6 ülkeyle görüşme halinde olduğunu, Katar'da ortakla solucan gübresi üretim tesisinin kurulumu için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.


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