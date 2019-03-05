Dünyanın ilk gitar şeklindeki oteli 2019’da kapılarını açıyor

Florida’daki yeni Hard Rock Hotel, dünyanın her yerindeki müzik tutkunlarının heyecanını artırmaya hazırlanıyor. Tamamlandığında, sırt sırta konmuş iki gitar gibi görünen otel 638 odaya sahip olacak ve otelin yanı sıra büyük kompleksin içinde 6 bin 500 kişilik bir hard-rock konser salonu da yer alacak. Gitar şeklindeki mimarı tasarım, Hard Rock Cafe International Inc’in gözdesi olacak. Ancak Hard Rock Hotel, şirketin gerçek bir müzik aletine benzeyen bina inşa etme yolundaki ilk girişimi olduğu belirtiliyor. Kulenin merkez çizgisi boyunca yer alan dikey çıtalar gitar teline benzerken, yatay ayırıcılar da gitarın perdelerini andırıyor.

İHA 125 metre yüksekliğinde ve sırt sırta konmuş iki gitar gibi görünen otelin kalıp sistemi tercihinde Doka şirketi tercih edildi.

Mimari tasarımındaki gitar şekli ile dünyada bir ilk olacak zorlu proje için mühendislik çözümünde Doka Otomatik Tırmanır Kalıp Sistemi SCP destek verdiği açıklandı. Bu sistemle binanın değişik geometrik yapısı zorluk olmaktan çıkıyor.

TEK BİR DÜĞMEYE BASARAK TIRMANDIRILAN OTOMATİK KALIP SİSTEMİ

Yapılan bilgilendirmede; otelin yapımı aşamasında tercih edilen modüler kalıp sistemi yüksek katlı binalar için her türlü zemin planı hızlı ve esnek bir şekilde oluşturulabilecek şekilde tasarlandı. Yüksek binaların çekirdeği için kullanılan bu modüler kalıp sistemi ile perde kalıbı ve çalışma platformu az sayıda güçlü hidrolik silindir sayesinde bir defada kaldırılarak bir sonraki döküm katına taşınıyor. SCP otomatik tırmanır kalıp sistemi ile binanın çekirdek kısmı katlardan önde gider ve bu sistem sayesinde döşeme ve perdeler tek seferde dökülebildi. Platform tırmanırken malzeme konteyneri ve beton dağıtıcının da dahil olduğu ağır yükler kaldırabildiği için vinç kapasitesinden tasarruf da elde edildi.

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FOTOĞRAF 11 Manisa Şehzadeler ilçesi kuyumcu esnaflarından Halil Başkentli, yatırım yapmak için 31 Mart yerel seçim sürecini bekleyen vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Başkentli 31 Mart yerel seçimlerinin ardından nisan ve mayıs sezonunun açılmasıyla fiyatların yükselişe geçeceğini belirtti. Şu anda altın ve döviz fiyatları biraz daha normal seyrinde devam ediyor. Bu hafta içerisinde 24 ayar külçe altın 225 ile 228 lira arasında hareket etti. Geçtiğimiz aylarda daha düşük ve daha yüksek seviyelerde görmüştük. Başkentli 31 Mart seçimlerinden sonra İstanbul’daki toptancılarımızdan edindiğimiz bilgiler ve ekonomistlerin görüşlerine göre nisan ve mayıs aylarında sezonun açılmasıyla birlikte altın fiyatlarının yükselmesini bekliyoruz. Şu an düğün sezonu olmadığı için fazla bir hareket yok diye konuştu. ALTINA YATIRIM YAPMANIN TAM VAKTİ: Seçimden sonra Merkez Bankasının piyasaların canlanması adına faizleri düşüreceğini beklediklerini söyleyen Başkentli, bunun da altın fiyatlarını biraz daha tetikleyeceğini dile getirdi. Kuyumcu Başkentli Şu anda faizler yüksek. Seçimden sonra Merkez Bankasının piyasalarının canlanması için faizleri düşürme eğilimi olması gerekiyor. Yapılacak olan faiz düşüşü de dövizde bir miktar yükselmeye sebep olabilir diye düşünüyoruz. Bu da altın fiyatlarını biraz daha tetikler. Yatırımcı olarak altına yatırım yapmanın tam vakti. Özellikle seçim sürecine kadar ihtiyacı olanların altın almasını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlardan işçiliği olmayan 22 ayar bilezik, çeyrek altın, ata lira ve reşat tipi altınlara yatırım yapmalarını öneriyoruz dedi. ALTINA YATIRIM YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Altın huzursuz ortamı seven bir yatırım aracı, belirsizlik ve tedirginlikler arttığında altına olan talep artıyor. Dünyada yaşanan ekonomik, siyasi ve sosyal dalgalanmalar ve gelişmeler de aynı şekilde altına talep oluşturuyor. Altın yatırımı denilince akla çoğunlukla bilezik, cumhuriyet altını ya da çeyrek altın gelir ancak işçilik maliyetinden kaybetmek istemiyorsanız gram altını tercih edebilirsiniz. Altını fiziksel saklamak cazip gelse de çalınma, yangın, deprem vs risklerden dolayı sürekli tedirginlik hissettirebilir. Bunun önüne geçmenin yolu; bankada altın hesabı ya da altının fiziksel olması sizin için önemli ise kiralık kasa alternatifini tercih edebilirsiniz. Kuyumculardan tavsiye: Altına yatırım yapmanın tam vakti Yatırım yapmak için özellikle seçim sürecini bekleyen vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Manisalı kuyumcu esnafı Halil Başkentli, "Şu anda yatırımcı olarak altına yatırım yapmanın tam vakti. Özellikle seçim sürecine kadar ihtiyacı olanların altın almasını tavsiye ediyoruz" dedi. BiP'te paylaş

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