Dünyayı sarsan banka iflasları sonrası hisse senetlerinde büyük kaçış: 465 milyar dolarlık satış gerçekleşti

ABD'de krizler serisi kripto piyasalara odaklı faaliyet gösteren Silvergate Bank ile başladı. Bu krizi ABD'nin büyük bankaları arasında 16'ncı sırada yer alan Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflası takip etti. SVB'nin ardından bu hafta da Signature Bank iflas etti. Silikon Vadisi Bankasının (SVB) ardından New York merkezli Signature Bank'a da kayyum atandığı bildirildi.





ABD'de 2008 yılından bu yana el konulan en büyük banka olan SVB'nin çöküşünde Fed'in faiz artırımlarının da rolü olduğu için politika faizinin gelecek aylardaki seyri hakkındaki beklentiler de değişti.









Peş peşe yapılan açıklamalar endişeleri yatıştıramadı





ABD'li düzenleyici kuruluşların bankalara ek kaynak sağlamak için attıkları adımların ardından Biden hem yatırımcılara hem de banka müşterilerine güven telkin edici açıklamalarda bulundu. Ancak bu adımlar, bankadaki sorunların başka ülkelere de sıçrayacağı endişelerini yatıştıramadı.





İki günde 465 milyar dolarlık satış





Asya borsalarında bankacılık hisseleri kayıplarını artırırken, en büyük düşüşleri kaydeden ise Japonya'daki şirketler oldu. Bankacılık sistemine yönelik riskler hakkında endişeler tüm hisselerin gerilemesine neden oldu. Japonya'da Mitsubishi yüzde 8,3, Güney Koreli Hana Finans Grubu yüzde 4,7 ve Avustralyalı ANZ Holding yüzde 2,8 oranında değer kaybetti. İki günde hisse piyasalarından çekilen toplam miktar 465 milyar dolar oldu.









SVB Financial Group'a bağlı bankanın, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapattığı ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gitmesi sonrası hisse fiyatı yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetti.





Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlerden paralarını bankadan çekmeleri tavsiyesi sonrası, bankanın vadeli piyasada da kayıpları arttı ve işlemleri askıya alındı.





190 milyar dolar eridiler





ABD'nin başlıca bankalarının hisse değeri dün 90 milyar dolar, son üç işlem gününde ise 190 milyar dolar eridi.





ABD'deki yerel ve küçük bankaları ise en büyük kayıpları gören taraf oldu. First Republic Bank'ın hisseleri, yeni fonlama uygulamasının yatırımcılara güvence vermede yetersiz kalması ve kredi derecelendirme kurumu Moody's tarafından kredi notunun düşürülmesinin ardından %60'ın üzerinde geriledi.





Avrupa'da bankacılık sektörü hisseleri %5.7 ekside kapanırken, Almanya'nın Commerzbank bankası %12.7 düştü ve Credit Suisse %9.6 düşüşle tarihi dip seviyeye geriledi.









Biden, hükümetin attığı adımların "ABD'lilerin bankacılık sisteminin güvende olduğuna inanabilecekleri" anlamına geldiğini söyledi ve SVB'nin iflasının ardından daha katı düzenlemelerin devreye alınacağı sözünü verdi. Biden "İhtiyacınız olduğunda mevduatlarınız orada olacak" dedi.





2008'den bu yana en büyük iflas olarak tarihe geçti





Silikon Vadisi Bankası'nın iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri oldu. Bu türden en büyük iflas, 2008'deki kriz sırasında Washington Mutual tarafından yaşanmıştı





FED'in faiz artırımı ve risk iştahının azalması iflasa neden oldu





Teknoloji startuplarının bankası olarak bilinen Silikon Vadisi Bankası'nın iflası, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (FED) faiz oranlarını arttırma eğilimi ve bu durumun yatırımcıların risk iştahını azaltmasıyla ilişkilendiriliyor.





FED, enflasyonla başa çıkabilmek için geçtiğimiz yıldan bu yana agresif bir faiz artırımı politikası uyguluyor. Ellerindeki para yüksek faiz oranları nedeniyle pahalılaşan yatırımcıların risk iştahı da azaldı. Bu durum, Silikon Vadisi Bankası'nın başlıca müşterileri olan teknoloji girişimlerini olumsuz etkiledi çünkü yatırımcıları riskten kaçınır hale geldi.





Banka son birkaç yıl içinde, tipik bir bankanın normalde yapacağı gibi müşterilerin mevduatlarını kullanarak milyarlarca dolar değerinde tahvil satın aldı. Bu tür yatırımlar genellikle güvenli olarak görülür ancak tahvillerin değeri yükselen faiz oranlarıyla birlikte düştü. Bugünün yüksek faiz ortamında ihraç edilen benzer bir tahvilin ödeyeceğinden daha düşük faiz oranları ödendi. Bu normalde büyük bir sorun teşkil etmez çünkü bankalar acil bir durumda satmak zorunda kalmadıkları sürece bunları uzun süre ellerinde tutarlar.









ABD yönetimi mevduat sahiplerine tam koruma getirdi





İflasın, finansal sistem üzerindeki etkilerini önlemek üzere adım atan ABD Hazinesi, Merkez Bankası ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), yaptıkları ortak açıklama ile mevduat sahiplerinin tam koruma altında olacağını duyurdu.





Açıklamada "faturayı vergi mükelleflerinin ödemeyeceği" de belirtildi.





Düzenleyici kurumların ortak açıklamasında "ABD bankacılık sistemi, büyük ölçüde finansal kriz sonrası yapılan ve bankacılık endüstrisini koruyan reformlar sayesinde, dirençli ve sağlam bir temel üzerinde durmayı sürdürüyor. Bu reformlarla birlikte bugün attığımız adımlar, mevduat sahiplerinin tasarruflarının güvende olmasını sağlamak için gerekli tüm adımları atacağımızın göstergesidir" denildi.





Reuters'a konuşan üst düzey ABD Hazine yetkilisi, bu adımın finansal sistemi istikrara kavuşturmak ve mevduat sahiplerini korumak üzere atıldığını, bankalar için bir kurtarma paketi anlamına gelmediğini belirtti.









ABD'deki banka iflasları çok sayıda şirkete ağır darbe vurdu





ABD bankacılık sektöründe peş peşe yaşanan iflaslar kripto paralardan, havacılık sektörüne kadar çok sayıda şirkete de ağır darbe vurdu. Teknoloji şirketlerinden, havacılık girişimlerine ve kripto para firmalarına hatta İsrailli şirketlere kadar 10 milyarlarca dolar bankada bulunuyor.





Şu anda en büyük riski olan firma, dünyanın en büyük stabilcoinlerinden birinin operatörü olan Circle. Firma, rezervlerinin 3.3 milyar dolarının Silicon Valley Bank'ta sıkışıp kaldığını ve yaşanan şokun token değerinde bir düşüşü tetiklediğini açıkladı. 1 dolarlık sabit değerde kalması için tasarlanmış bir stablecoin'in fiyatının aniden düşmesi piyasada panik yarattı.





ABD borsası Coinbase, USDC ile dolar arasındaki dönüşümleri geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Circle, SVB için acil bir federal kurtarma planı çağrısında bulundu. Binance ise USDC'nin Binance markasını taşıyan bir stablecoin olan BUSD'ye otomatik dönüşümlerini durduracağını belirtti.





İnsanlar paralarını çekebilmek için metrelerce kuyruk oluşturdu





ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), piyasalarda düşüşe neden olan Silikon Vadisi Bankasına (SVB) kayyum atandığını bildirdi. Bankanın iflasının ardından vatandaşlar Santa Clara kentindeki genel merkezine gelerek paralarını çekebilmek için bekledi.























