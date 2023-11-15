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Ekonomi

Rekabet Kurumu'ndan e-ticaret firmalarına 'otomatik fiyatlandırma' soruşturması: Bulgular ciddi

Rekabet Kurumu, e-ticaret siteleri Amazon, Hepsiburada ve Trendyol hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; otomatik fiyatlandırma mekanizması uygulayan firmalara soruşturma açılmasına karar vermiştir" denildi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
18:54 - 15/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 18:59 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Rekabet Kurumu, e-ticaret sitelerine soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu, e-ticaret sitelerine soruşturma başlattı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ (Hepsiburada), DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ (Trendyol) ve Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi hakkında soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumu'ndan e-ticaret firmalarına 'otomatik fiyatlandırma' soruşturması: Bulgular ciddi

Yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespit edilmesi amacıyla D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ’ye yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 19.10.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; otomatik fiyatlandırma mekanizması uygulayan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ ve Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına, 23-49/940-M sayı ile karar vermiştir.

* Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz."



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#Rekabet Kurulu
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