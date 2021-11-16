Ekonomi Türkiye e-ticarete katılımda dünya ikincisi
DÜNYA EKONOMİSİ

Türkiye e-ticarete katılımda dünya ikincisi

İngiltere merkezli global sosyal medya ajansı We Are Social’ın, Hootsuit ile birlikte yaptığı ‘Ekim 2021 Dijital Dünya’ araştırmasında Türkiye, Tayland'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

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Haber Merkezi İHA
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Türkiye, internet kullanıcılarının online ürün ya da hizmet satın alma oranında dünya ikinciliğine yükseldi.


İngiltere merkezli global sosyal medya ajansı We Are Social’ın, Hootsuit ile birlikte yaptığı ‘Ekim 2021 Dijital Dünya’ araştırmasında, 16-64 yaş grubundaki internet kullanıcılarına bir önceki hafta içinde online mal veya hizmet satın alıp almadıkları soruldu. Tayland’ın yüzde 69,2 ile ilk sırayı aldığı araştırmada, Türkiye ikinciliği yüzde 65,1’lik oran ile Güney Kore ile birlikte paylaştı. E-Ticaretin en yaygın olduğu ülkelerden Çin’de bu oran yüzde 64, İngiltere’de yüzde 63,3, ABD’de yüzde 56,9 olarak gerçekleşti.

Türkiye geçen yıl 22’nci sıradaydı

2020 yılında Türkiye’nin online ürün satın alma yada hizmet konusunda 22’nci sırada yer aldığını belirten para iadeli alışveriş sitesi kurucu ortağı Güçlü Kayral, “Önceden yılda bir kez yapılırdı. Araştırma bu yıl her çeyrekte tekrarlanıyor. 2020’de ilk 3 sırayı Endonezya, İngiltere ve Tayland paylaşırken, 22’nci sıradaki Türkiye dünya ortalamasının bile altında kalmıştı. Temmuz 2021’de Türkiye ilk kez dünya ortalamasının üzerine çıkmış; yüzde 44,5’luk oranla 12’nci sırada yer almıştı. Türkiye, e-ticarete yeni katılımın en yoğun olduğu ülke konumunda. Bu ivme devam ederse, 2022’de dünyada açık ara lider olacaktır“ diye konuştu.

41,6 milyon kişi online alışveriş yapıyor

Araştırmanın 16-64 yaş grubundaki internet kullanan 55,5 milyon kişiyi kapsadığını ifade eden Kayral, şunları söyledi:
“Önceki yıllarda araştırmaya katılanlara son bir ayda online alışveriş yapıp yapmadıkları soruluyordu. Bu yıl soru, bir önceki haftada online alışveriş yapılıp yapılmadığı şeklinde değiştirildi. Son bir haftada alışveriş yapanların oranı yüzde 65,1 ve bunun sayısal karşılığı 36,1 milyon kişi. Son 1 ayda online alışveriş yapanlar sorulduğunda oran yüzde 75’lere çıkıyor. Bunun da karşılığı 41,6 milyon kişi. Türkiye’de hem internetten alışveriş edenlerin sayısı hem de alışveriş sıklığı artıyor.”

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