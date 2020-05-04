Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi e-Ticarette temassız teslimat süresi haziran sonuna kadar uzatıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

e-Ticarette temassız teslimat süresi haziran sonuna kadar uzatıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından Kovid-19 salgını dolasıyla e-ticaret sitelerinden yapılan alışveriş gönderilerinde uygulanmaya başlanan temassız teslimatın 30 Haziran'a kadar sürmesi kararlaştırıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu kararıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle e-ticaret sitelerinden alınan gönderiler için başlatılan "temassız teslimat" uygulaması haziran sonuna kadar geçerli olacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümlerine istinaden Kovid-19 salgını nedeniyle toplum ve çalışan sağlığını korumak adına Sağlık Bakanlığının önerilerini de göz önünde bulundurarak, e-ticaret sitelerinden ulaşan gönderilerin teslimatına ilişkin karar aldı.

TEMASSIZ TESLİMATA DEVAM

  • Söz konusu karar kapsamında, imza ve TC kimlik numarası alınmaksızın, alıcının mağdur edilmeden ve hizmet sağlayıcının sunduğu yöntemle paketi alabileceğinin teyidini müteakip yeterli bilgilendirilmesi sağlanarak, kapı önü, posta kutusu gibi temassız teslimat yöntemlerini kullanabilmesi yaklaşık 2 ay daha mümkün olacak.

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla salgın dönemine ilişkin olağan dışı koşullar ve tedbirler de göz önünde bulundurularak, posta hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan çağrı merkezi hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesini teminen uzaktan veya evden erişimle esnek çalışma olanakları geliştirilebilecek.

BTK'nin izniyle Kovid-19 salgına yönelik tedbirler kapsamında söz konusu temassız teslimat uygulaması nisan başında İstanbul'da başlamış daha sonra yurt geneline yaygınlaştırılmıştı. Böylece BTK, aldığı kararla uygulamanın 30 Haziran'a kadar sürmesinin önünü açtı.

Abone Ol Google News
Tam kurtulmuşken vefat etti

Tam kurtulmuşken vefat etti

​Koronavirüsü yenen profesör kalbine yenik düştü.
Zoomu silmenin vakti geldi

Zoom'u silmenin vakti geldi

​HAVELSAN yerli video konferans uygulaması geliştirdi: Diyalog.
Yıllar sonragelen itiraf

Yıllar sonra
gelen itiraf

İlk defa Yeni Şafak Spor'un yayınında açıkladı.
30 Haziran'a<br> kadar uzatıldı

30 Haziran'a
kadar uzatıldı

​e-ticaret'te koronavirüs önlemi devam edecek.
Pişkinliğin bu kadarı

Pişkinliğin bu kadarı

Kumar oynarken yakalanan kadınlar 'gün yapıyorduk' dedi.
İptal etmeyin öteleyin!

İptal etmeyin öteleyin!

Koronavirüs nedeniyle iptaller artınca çağrı geldi.

TEM'de <br>ölümüne 'oyun'

TEM'de
ölümüne 'oyun'

Eğlence uğruna yola çıkıp arabaların önüne atladılar.

Ummuhan<br>teyze ağlamasın

Ummuhan
teyze ağlamasın

​Cumhurbaşkanımız bilse bizi bu halde koyar mı?

Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Rehavet trafiği

Rehavet trafiği

​Sokağa çıkma yasağı kalktı, İstanbullu yollara düştü....
Koronavirüs vakası sıfırlandı

Koronavirüs vakası sıfırlandı

Artvin'de ​17 gündür yeni vaka görülmüyor.
Fenerbahçe'ye gelecek

Fenerbahçe'ye gelecek

​Sarı-lacivertlilerin yeni hocasını Dilmen açıkladı.
Çok sayıda delil var

Çok sayıda delil var

​ABD Dışişleri Bakanı Pompeo virüsün kaynağını açıkladı.
Yüzde 20<br>indirim kampanyası

Yüzde 20
indirim kampanyası

TOKİ'den borcunu erken kapatmak isteyene fırsat.
HAVELSAN'dan Zoom'u tahtından edecek video konferans programı: Diyalog
Teknoloji

HAVELSAN'dan Zoom'u tahtından edecek video konferans programı: Diyalog

Uzaktan çalışma koşullarında yüksek güvenlik sağlayan video konferans programı Zoom'u tahtından edecek yerli video konferans ürünü HAVELSAN Diyalog, yoğun testlerin tamamlanmasıyla bu ay içinde kullanıma sunulacak. Kullanımı için hiçbir uygulama yükleme ihtiyacı gerektirmeyen HAVELSAN Diyalog ile ekstra donanım olmadan da yüksek kaliteli görüşme yapılabiliyor. Uygulamada kullanıcı ve süre sınırı bulunmazken kritik kurumlar da kişiler de rahatça kullanabilecek. HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, "Sivil ve askeri her tip kullanıcı ihtiyacına uygun yetkinlikte ve genişletilebilir bir ürün ortaya çıkardık. Yurt dışından alınmış hazır bir ürün veya altyapı olmadığı için özellikle dost ve müttefik ülkelere ihracat potansiyeli de yüksek" dedi.
Faydaları saymakla bitmiyor: Ramazanın mucizevi besini
Hayat

Faydaları saymakla bitmiyor: Ramazanın mucizevi besini

Hurma, ramazan sofralarının vazgeçilmez iftariyeliklerinden. Lezzetli olmasının yanı sıra zengin içeriğiyle adeta şifa deposu! Orucun, karbonhidrat içeriği yüksek, küçük hacimde yüksek enerji sağlayan hurmayla açılması, boşalan karbonhidrat depolarının hızla yenilenmesine, gün içinde en çok arzulanan besin olan tatlı isteğinin baskılanmasına ve böylelikle iştah kontrolünün sağlanmasına yardımcı olabiliyor.
Türk futbolunda sezonun kaderi belli oluyor
Spor

Türk futbolunda sezonun kaderi belli oluyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri ile birlikte yarın saat 15.00'te bir toplantı gerçekleştirecek. 19 Mart'ta koronavirüs pandemisi nedeniyle askıya alınan Süper Lig, TFF 1'inci, 2'nci ve 3'üncü Lig ile Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) kaderi yarın yapılacak toplantıdan çıkacak karara göre şekillenecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.