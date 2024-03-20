ECB Başkanı Lagarde: Faizlerin izleyeceği yolu önceden taahhüt edemiyoruz

Türkmenistan gazının Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması ve buradan Avrupa'ya taşınması konusunda çalışmalar hız kazanırken, ilk aşamada 2 milyar metreküp gazın swap yoluyla Türkiye'ye getirilmesi planı öne çıkıyor. Söz konusu miktarın Türkiye'ye ulaşması için 3 farklı seçenek üzerinde durulduğunu belirten Bakan Bayraktar ise ''Bu alternatiflerden biri, Türkmen gazının swap yoluyla İran üzerinden Türkiye'ye gelmesi. Bir diğeri, Türkmen gazının İran ve Azerbaycan üzerinden yine swap yoluyla Türkiye'ye gelmesi ve bir diğeri de esasen daha uzun soluklu, daha sürdürülebilir ve daha büyük kapasiteli olan Türkmen gazının Hazar geçişli bir boru hattıyla Türkiye'ye gelmesi. Bunların hepsi masada.'' dedi.