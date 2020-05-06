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Ekonomi EDPKdan İGDAŞa yüksek fatura soruşturması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

EDPK'dan İGDAŞ'a yüksek fatura soruşturması

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "İstanbul’da ikamet eden doğal gaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura şikayetlerini tek tek inceledi ve ilgili dağıtım şirketi İGDAŞ’ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit etti. Gelen şikayetlere baktığımızda mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. bu durum haliyle vatandaşlarımızın faturasını oldukça yükseltmiş. Derhal soruşturma açtık. Gerekeni yapacağız” açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi Diğer
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Vatandaş yüksek faturalara isyan etti.

Koronavirüs salgınıyla birlikte fatura okumalarına ilişkin yeni karar alınmıştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun aldığı kararla kıyasen faturalandırılma yapılacaktı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İGDAŞ kıyasen fatura göndermeme kararı aldı. Havaların sıcak gitmesine rağmen de faturalar yüksek gelince vatandaşlar tepki gösterdi.

300 lira doğal gaz faturası ödeyen kişilerin Nisan ayında 700 lira fatura ödemesi büyük sorun oluşturdu. İGDAŞ ise faturaların zamanında ödenmesi talebinde bulundu.

Gereken yapılacak

Gelen tepkiler üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu harekete geçti. BDDK Bakşanı Başkanı Mustafa Yılmaz, “Gelen şikayetlere baktığımızda mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. Bu durum haliyle vatandaşlarımızın faturasını oldukça yükseltmiş. Derhal soruşturma açtık. Gerekeni yapacağız.” açıklamasını yaptı.

  • EPDK'den yapılan yazılı açıklamada, salgın döneminde özellikle karantina bölgeleri için kıyasen fatura uygulamasına geçildiği hatırlatıldı.

Mevzuata aykırı fatura düzenleme

Türkiye'nin büyük bölümünde elektrik ve doğal gaz faturalarının düzenlenmesi için sayaçların okunduğu belirtilen açıklamada, İstanbul’da ikamet eden doğal gaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura şikayetlerinin tek tek incelendiği ve İGDAŞ'ın mevzuata aykırı sürelerde abonelere fatura düzenlediğinin tespit edildiği vurgulandı.

  • Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğine göre abonelere kesilecek faturaların kapsamının ortalama 25 günden az 35 günden fazla olmaması gerektiği hatırlatılarak, İGDAŞ'ın vatandaşlara 40-45 günlük fatura kestiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Yılmaz, "Gelen şikayetlere baktığımızda mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. Bu durum haliyle vatandaşlarımızın faturasını oldukça yükseltmiş. Derhal soruşturma başlattık, gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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