Ekonomi Eğitim almayan taksici havalimanlarında çalışamayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Eğitim almayan taksici havalimanlarında çalışamayacak

Turizm Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen ‘Turist Dostu Taksici’ projesiyle eğitim almayan taksici havalimanlarında çalışamayacak. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 23- Eylül-4 Ekim tarihlerinde İstanbul Havalimanı’nda 'Taksi Şoförlerine Turizm Eğitimi' düzenledi. Bu kapsamda, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi’nde görev yapan 1700 taksiciye eğitim verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Çavuş
Ahmet Çavuş

İstanbul’da taksi şoförlerinin turizm konusundaki farkındalıklarını artırmak ve turistlere karşı bilinçli davranışlarını pekiştirmek amacıyla, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 23- Eylül-4 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Havalimanı’nda “Taksi Şoförlerine Turizm Eğitimi” düzenlendi. Bu kapsamda, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi’nde görev yapan 1700 taksiciye eğitim verildi.

Taksicilere eğitim

Eğitim Programının ikinci etabı Sabiha Gökçen Havalimanı Taksi Şoförleri için gerçekleştirilecek ve 1000 taksi şoförüne eğitim verilecek. İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hülya Kaya ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz’ın katılımlarıyla açılışı yapılan program; Pendik Belediyesi, Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlendi.

Ünlü Televizyoncu ve sunucu Pelin ÇİFT, pek çok üniversitenin öğretim üyeleri ile il Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü uzman personeli de eğitim verecek isimler arasında. Ayrıca, İstanbul Devlet Tiyatroları Oyuncularından oluşan 12 kişilik bir ekip “Turizmde Davranış Biçimleri ve İletişim” konusunda drama ile eğitim verdi.

Ders başlıkları ise İstanbul: Şehir ve Kültür; Dünya Turizminde İstanbul; Kişisel İletişim ve Farkındalık; Taksicilikte Uyulması Gereken Kurallar ve Suç Önlemede Dikkat; Turizmde Davranış Biçimleri ve İletişim dersi (Drama) İlk Yardım Farkındalık Eğitimi

‘Her türlü fedakârlığa hazırız’

  • Sabiha Gökçen Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş, “İlki İstanbul Havalima’nda yapıldığında açıkçası bu kadar olumlu sonuçlar alınacağını tahmin etmemiştim. Her şeyin başı eğitimdir. Bizler de Sabiha Gökçen’de 2010’dan itibaren hizmet kalitesini artırabilmek için ciddi yatırımlar yaptık, hala da yapıyoruz. Özellikle yevmiye sisteminden maaş sistemine geçtik. Ay sonunda ne kazanacağını bilen taksi şoförü strese girmez ve yolcuya kötü muamelede bulunmaz" dedi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da, “Bakanlık olarak ‘Turist Dostu Taksici’ projesini ilk olarak İstanbul Havalimanı’nda başlattık. Şimdi sıra Sabiha Gökçen’de. Bundan sonraki hedef tarihi yarımada olacak.” Diye konuştu.

Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak ise, “Biz millet olarak 3 konuya çok önem veririz. Millet olarak misafiri severiz, çok önem veririz. İkincis; Biz geçmişte işimizi en iyi yapan millettik. Üçüncüsü; İstanbul’da çalışıyoruz. İstanbul dünyanın başkenti. Bu da bizim için büyük bir ayrıcalık. Bu ayrıcalıkta bulunmamız için eğitimli olmalıyız. Böyle bir eğitimi sağladığınız için desteği olanlara teşekkür ediyorum” dedi.

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