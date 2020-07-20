EHKET telsizleri teslim edildi: TSK'nın stratejik haberleşme ihtiyacını karşılayacak

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin stratejik haberleşme ihtiyacını karşılayacak EHKET telsizlerinin ilk teslimatı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Elektronik Harp Korumalı El Telsizi EHKET'in yurt dışına da ihraç edilmeye başladığını duyurdu.

Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Mehmetçiğimize yeni telsiz. Kara, deniz, hava unsurlarının stratejik haberleşme ihtiyacını yerli olarak karşılamak için Elektronik Harp Korumalı El Telsizi #EHKET'in TSK'ya ilk teslimatı gerçekleşti ve yurt dışına da ihraç edilmeye başlandı.

1️⃣ Mehmetçiğimize yeni telsiz 🇹🇷



Kara, deniz, hava unsurlarının stratejik haberleşme ihtiyacını yerli olarak karşılamak için Elektronik Harp Korumalı El Telsizi #EHKET'in TSK'ya ilk teslimatı gerçekleşti ve yurt dışına da ihraç edilmeye başlandı.



➡️ @aselsan pic.twitter.com/UEetajtSpc — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) July 20, 2020

Kıbrıs Barış Harekâtında yabancı ülkelerin telsizini kullanmak zorunda kalan Türkiye, bugün milli ve özgün haberleşme sistemlerini tasarlayan, geliştiren ve üreten dünyadaki sayılı ülkeler arasında yer alıyor."