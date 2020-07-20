Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi EHKET telsizleri teslim edildi TSKnın stratejik haberleşme ihtiyacını karşılayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

EHKET telsizleri teslim edildi: TSK'nın stratejik haberleşme ihtiyacını karşılayacak

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, ASELSAN tarafından üretilen Elektronik Harp Korumalı El Telsizi EHKET'in TSK'ya teslimatının gerçekleştirildiğini açıkladı. Yurt dışına da ihraç edilecek EHKET, kara hava ve deniz unsurlarının stratejik haberleşme ihtiyacını karşılayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
EHKET, TSK'nın stratejik haberleşme ihtiyacını karşılayacak.
EHKET, TSK'nın stratejik haberleşme ihtiyacını karşılayacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin stratejik haberleşme ihtiyacını karşılayacak EHKET telsizlerinin ilk teslimatı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Elektronik Harp Korumalı El Telsizi EHKET'in yurt dışına da ihraç edilmeye başladığını duyurdu.

Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Mehmetçiğimize yeni telsiz. Kara, deniz, hava unsurlarının stratejik haberleşme ihtiyacını yerli olarak karşılamak için Elektronik Harp Korumalı El Telsizi #EHKET'in TSK'ya ilk teslimatı gerçekleşti ve yurt dışına da ihraç edilmeye başlandı.

  • Kıbrıs Barış Harekâtında yabancı ülkelerin telsizini kullanmak zorunda kalan Türkiye, bugün milli ve özgün haberleşme sistemlerini tasarlayan, geliştiren ve üreten dünyadaki sayılı ülkeler arasında yer alıyor."

Savunma Sanayi Başkanı Demir: SİHA'larımız füzelerimiz Azerbaycan'ın emrindedir
GÜNDEM
Savunma Sanayi Başkanı Demir: SİHA'larımız füzelerimiz Azerbaycan'ın emrindedir
Abone Ol Google News
ASELSAN üretti TSKya teslim edildi

ASELSAN üretti TSK'ya teslim edildi

Yurt dışına da ihraç edilmeye başlandı.
Başakşehire zorlu rakipler

Başakşehir'e
zorlu rakipler

​Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerden 10 tanesi kesinleşti.
Vurduğu yerden petrol fışkırsın

Vurduğu yerden
petrol fışkırsın

​Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz'de ilk sondajı vuruyor.

Tarihi hüsran

Tarihi hüsran

​Fenerbahçe 30 sene sonra bir ilki yaşadı.

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor

​AÖF yaz okulu kayıtları için duyuru yaptı.

​Şampiyon Başakşehir önemli bir gelirin sahibi oldu.
6 teknoloji şirketi 14 G20 ülkesinden daha büyük
Teknoloji

6 teknoloji şirketi 14 G20 ülkesinden daha büyük

Dünyanın globalleşmesinin en çok yaradığı şirketler teknoloji üreten kurumlar oldu. İnternetin bütün dünyada kullanılabilir olması sayesinde iş hacimleri büyüyen bu şirketler dünyanın en büyük 20 ekonomisinin 14'ünü geçti. Aralarında Amerikan şirketi olmayan tek firma ise Alibaba
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Nadir Toprak Elementleri yerli otomobilde kullanılacak
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Nadir Toprak Elementleri yerli otomobilde kullanılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Nadir Toprak Elementleri (NTE) ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Artık milli know-how ortaya koyan bu çalışmadan sonra Bakanlığımız koordinasyonunda pilot veya endüstriyel çapta tesis kurmayı hedefliyoruz. Bu tesiste üretilecek nadir toprak elementleriyle (NTE) artık uç ürün üretim yolculuğuna başlamayı planlıyoruz” dedi. Günlük hayatımızda birçok alanda NTE'nin bulunduğunu belirten Dönmez "Savunma sanayisinde füze rampalarında, MR cihazlarında, otomotiv sektöründe, dijital kameralarda, cep telefonlarında ve gece görüş kameralarında yine NTE kullanılıyor. Hatta yerli otomobilimizde de NTE kullanılacak" dedi.
İsrailli gazeteden küstah çıkış: Türkiye Ayasofya'nın bedelini ödeyecek!
Gündem

İsrailli gazeteden küstah çıkış: Türkiye Ayasofya'nın bedelini ödeyecek!

İsrail gazetesi Hareetz'de Zvi Barel tarafından kaleme alınan analizde Türkiye hakkında küstahça ifadelere yer verildi. Yazısında Türkiye'ye alçakça tehditler savuran Zvi Barel "Türkiye'nin Ayasofya'nın bedelini ödeyeceğini" iddia etti. Danıştay'ın Ayasofya kararı sonrası en büyük tepkiyi gösteren ülkelerden biri İsrail olmuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.