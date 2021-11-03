Ekonomi Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artış göstererek yıllık bazda yüzde 19,89 olarak gerçekleşti. Enflasyon bir önceki ayda yüzde 1,25 artış göstererek yıllık bazda yüzde 19,58 olarak gerçekleşmişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı: Son dakika enflasyon kaç oldu?
Foto/arşiv

Piyasaların merakla beklediği ekim ayı enflasyon rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından saat 10:00'da açıklandı.

TÜFE'de 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,09 artış gerçekleşti.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ekim 2021
TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ekim 2021
Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış %5,29 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %7,88 ile alkollü içecekler ve tütün, %8,08 ile giyim ve ayakkabı ve %13,12 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %27,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %25,23 ile lokanta ve oteller ve %23,03 ile ev eşyası oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ekim 2021
TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ekim 2021
Aylık TÜFE'ye göre 9 ana grup daha düşük, 3 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ekim ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,17 ile eğitim, %0,51 ile eğlence ve kültür ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Ekim ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %7,56 ile giyim ve ayakkabı, %5,97 ile alkollü içecekler ve tütün ve %2,43 ile ulaştırma oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ekim 2021n
TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ekim 2021n

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