Ekonomi Ekim ayında cari işlemler hesabı 359 milyon dolar açık verdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekim ayında cari işlemler hesabı 359 milyon dolar açık verdi

TCMB verilerine göre, Ekim ayında cari işlemler hesabı 359 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 8 milyar 643 milyon dolar fazla verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Ekim ayında cari işlemler hesabı 359 milyon dolar açık verdi
Arşiv

Merkez Bankası ekim ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı.

Buna göre cari açık ekimde 359 milyon dolar oldu. Beklenti ekimde açığın 1.6 milyar dolar gelmesi yönündeydi.

Yılın ilk 10 ayında cari açık 38 milyar 176 milyon dolara ulaştı. Cari açık ilk 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.854 yükseldi.

TCMB verilerine göre ekim ayında ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6 milyar 463 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6 milyar 702 milyon dolar oldu. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5 milyar 184 milyon dolara ulaştı.

Yılın ilk 10 ayında altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 43 milyar 41 milyon dolar fazla verdi.

Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı alacak
EKONOMİ
Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı alacak

Turizmde kış bereketi: 2022 hedefi 46 milyar dolar
EKONOMİ
Turizmde kış bereketi: 2022 hedefi 46 milyar dolar
Rüzgarda yeni rekor

Rüzgarda yeni rekor

​Toplam elektrik üretiminin yüzde 28'ine yaklaştı.
Dev bir yatırım daha hizmete giriyor

Dev bir yatırım daha hizmete giriyor

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.
İndirim için neyi bekliyorsunuz

​Petrol navlun ve emtia fiyatları düştü.

Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı.

Sular altında kalmaya başladı.

​Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı.

Antalya'da sel felaketi: 50 yıldır böylesi görülmedi.

İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı: 14 yaralı var.

Misafirliğe giderken kurşunların hedefi oldu.

​'Türk' ifadesini kaldıramazsınız.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.