Ekim ayında cari işlemler hesabı 359 milyon dolar açık verdi

Merkez Bankası ekim ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı.

Buna göre cari açık ekimde 359 milyon dolar oldu. Beklenti ekimde açığın 1.6 milyar dolar gelmesi yönündeydi.

Yılın ilk 10 ayında cari açık 38 milyar 176 milyon dolara ulaştı. Cari açık ilk 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.854 yükseldi.

TCMB verilerine göre ekim ayında ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6 milyar 463 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6 milyar 702 milyon dolar oldu. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5 milyar 184 milyon dolara ulaştı.

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Yılın ilk 10 ayında altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 43 milyar 41 milyon dolar fazla verdi.

EKONOMİ Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı alacak